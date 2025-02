George Clooney admite estar nervoso antes de estreia na Broadway

NOVA YORK (Reuters) - O aclamado ator George Clooney fez uma pré-estreia da peça que estará na Broadway, "Good Night, and Good Luck", na quinta-feira, e admitiu que se sente nervoso ao subir no palco.

Clooney, duas vezes vencedor do Oscar, disse que não faz uma apresentação de teatro ao vivo desde 1986.

"Não faço uma peça há 40 anos... então é aterrorizante", declarou o ator aos repórteres em Nova York. "Sim, George Clooney fica nervoso."

Clooney é co-roteirista e astro de "Good Night, and Good Luck", uma peça adaptada de seu filme homônimo de 2005 sobre a lenda do noticiário de rádio Edward R. Murrow e seu trabalho durante a caça às bruxas do senador Joseph McCarthy na década de 1950.

"A parte divertida disso é que podemos fazer uma peça sobre um assunto que nos é muito caro... que é dizer a verdade", disse Clooney.

"Good Night, and Good Luck" fica em cartaz na Broadway de 12 de março a 8 de junho.

(Por Lisa Richwine)