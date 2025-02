'Fui escroto': o que Eduardo Costa falou sobre Fernanda que rendeu processo

Eduardo Costa, 46, foi condenado a prestação de serviços comunitários por difamar Fernanda Lima, 47. O sertanejo não cumpriu a sentença, por isso o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou à Justiça estadual que substitua a pena anteriormente imposta a ele por restrição de liberdade. Nesse caso, se a Justiça aceitar o pedido da promotoria, o cantor pode ser preso.

Entenda o caso

A treta entre Lima e Costa teve início em 2018, após a apresentadora ser alvo de ataques feitos pelo cantor. Na ocasião, ele se revoltou com discurso feminista e progressista da apresentadora, em tom de condenação ao conservadorismo no programa Amor & Sexo (Globo).

Eduardo chamou Fernanda de "imbecil", afirmou que o programa comandado por ela era esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros", além de sugerir que Fernanda se utilizava de "mamata" na emissora. "Essa imbecil com esse discurso de esquerdista! Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está. Será que essa senhora só faz programa pra maconheiro, pra bandido, pra esquerdista derrotado, e pra esses projetos de artista assim como ela?".

Posteriormente, Costa se desculpou publicamente com a apresentadora, e admitiu ter sido um "babaca" pelas ofensas proferidas. "Me arrependo profundamente. Acho que eu fui um babaca naquele momento ali. Poderia ter me posicionado de outra forma, de forma mais leve. Acho que temos que respeitar a posição de cada um e acho que fui desrespeitoso com a Fernanda Lima. Respeito demais as posições dela. Respeito as posições contrárias daquilo que eu penso. Eu é que não fui democrático naquele momento", disse ele na época".

Eu quero ter essa coragem de vir aqui pedir desculpa para Fernanda Lima, para a família da Fernanda Lima, para os filhos, para o marido e para os fãs. Eu, inclusive, sou um fã da Fernanda Lima [...]. Me arrependo profundamente. Eduardo Costa no programa Conversa com Bial

Pedido de prisão do MP

Eduardo Costa foi condenado a pena de oito meses de detenção. Posteriormente, a sentença foi convertida para prestação de serviços comunitários, mas o famoso não cumpriu a determinação.

MPRJ solicitou ao Tribunal de Justiça do Rio que substitua a pena restritiva de direitos imposta a Costa por pena privativa de liberdade. Caso a Justiça estadual acolha o pedido do Ministério Público fluminense, o sertanejo pode ser preso.

Pedido da promotoria foi porque Costa descumpriu a sentença anterior que lhe havia sido aplicada. Conforme o TJRJ, duas cartas precatórias foram encaminhadas para os juízos das comarcas de Indianápolis (SP) e de Belo Horizonte, onde o sertanejo tem residências, mas ele não retornou.

TJRJ quer que o cantor explique por que descumpriu a sentença condenatória. "[A Justiça enviou cartas] para intimá-lo junto com a sua defesa para justificarem a razão do descumprimento da sentença. Até agora, nem o sertanejo, nem seus advogados se apresentaram", diz o Tribunal fluminense.

Pena restritiva de direitos, inicialmente imposta a Costa, não coloca o condenado atrás das grades. No entanto, a pena privativa de liberdade, solicitada pelo MPRJ agora, determina a prisão do réu, caso a Justiça acolha o pedido da promotoria.

Lima diz que não pediu prisão de Costa

Fernanda disse que a solicitação da prisão de Costa foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A Splash, a assessoria da artista disse que ela "não solicitou qualquer medida" que preveja a privação de liberdade do sertanejo, e que essa foi uma ação que partiu da promotoria "em razão do suposto descumprimento" da pena aplicada anteriormente ao cantor.

Lima ressaltou que foi ofendida por Costa, mas que não acompanha o caso desde "a decisão judicial condenatória". "É importante reforçar que Fernanda não solicitou qualquer medida nesse sentido, pois não tem mais qualquer participação no caso nesta fase do processo".

Eduardo também se manifestou após o pedido do MPRJ. Nos stories de seu perfil no Instagram, ele afirmou se tratar de uma "fake news". Anteriormente, a defesa dele disse a Splash desconhecer "eventual mandado de prisão". Vale ressaltar que, até o momento, a Justiça não determinou a detenção do cantor porque ainda vai analisar a solicitação feita pela promotoria.

Sertanejo também negou que tenha sido condenado em 2023 na ação movida por Fernanda. No entanto, ele admitiu que o processo movido por Lima "de fato existe", mas ressaltou que a ação ainda não foi concluída. "E vai demorar para ser concluído, porque foi uma fala minha há muitos anos atrás. Hoje em dia a gente tem que tomar certas precauções com o que a gente fala".

Na sequência, Eduardo afirmou manter os ataques feitos anteriormente à apresentadora, quando a chamou de "imbecil". "Para falar a verdade com vocês, eu ainda continuo pensando da mesma forma, mas não faria a mesma exposição que eu fiz naquela época. Eu não faria hoje, me expor da mesma forma, mas a minha linha de raciocínio continua a mesma. Mas a forma de falar eu mudaria, porque eu fui muito mal-educado".