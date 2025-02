'Foi muito difícil esse desligamento', explica Paula Lima sobre seguir solo

Paula Lima, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, possui uma carreira que transita pelo samba, samba rock, MPB e funk. Com sua personalidade vibrante e talento incontestável, Paula cativou plateias no Brasil e no exterior. Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego no programa No Tom, do UOL, Paula Lima descreve a transição de sua carreira em grupo para a carreira solo como um momento desafiador.

Ela estava muito envolvida com a banda Funk Como Le Gusta e apaixonada pelo trabalho que realizavam juntos. "Eu era muito apaixonada por aquele trabalho, mas eu tive o convite do Bernardo Vilhena para entrar na gravação dele... Bernardo falou assim: 'Paula, eu não posso me jogar aqui com você, se você não tá nem cá e nem lá´".

Apesar dos conflitos, Paula sentiu que era o momento de seguir novos caminhos, alcançar uma nova audiência e cantar mais. "Eu queria cantar 20 músicas, não só 5 ou 6. E também queria um repertório pessoal."

Essa decisão foi dolorosa, mas essencial para sua evolução artística. "Então agora chegou a hora da exoneração, que foi quando eu pedi exoneração e aí vida que segue como cantora. Essa transição foi dolorosa, cheia de incertezas, mas também um renascimento."

Eu precisava dessa liberdade para ser completamente eu mesma no palco. Foi como sair de um casulo, doloroso no início, mas essencial para que eu pudesse bater asas e voar. Paula Lima

'Entendi o Rio através dele'

Paula Lima descreve o impacto que Seu Jorge teve em sua vida, ajudando-a a compreender e se conectar com o Rio de Janeiro. "Eu entendi o Rio de Janeiro através do Jorge. Eu ficava hospedada na casa dele em Santa Teresa... Lá eu conheci Roger, Duane, Gabriel Moura."

A parceria com Seu Jorge resultou em músicas que entraram no álbum de estreia de Paula. "Ele me mostrou três músicas que entraram no meu primeiro disco... fizemos assim, tivemos essa parceria."

Além da amizade, Seu Jorge foi um mentor e incentivador, acreditando no potencial de Paula como artista solo. "Jorge é uma das pessoas mais importantes assim na minha formação e na questão de me mostrar novos lugares sonoros."

A relação com o Jorge transcende a música. Ele é um irmão, um guia, e nossa amizade me deu a confiança necessária para seguir em frente como artista solo . Paula Lima

A cantora explica que o músico carioca não abriu apenas as portas do Rio para ela. "Ele também abriu as portas para uma parte de mim que eu ainda estava descobrindo."

'Eu imitava a Alcione'

Paula Lima compartilha que seu interesse pela música surgiu desde a infância, influenciada por seu pai, que era muito musical. Seu pai lhe apresentou grandes nomes como Martinho da Vila, Jorge Ben e Alcione.

Ela lembra do passado com carinho. "Eu imitava a Alcione, a gente morava num sobradinho na Vila Mariana e eu subia ali naquela escada, pegava uma escova de dente, um tamancão da minha mãe... E aí cantava e tinha que ter plateia, que era o meu pai e minha mãe."

Essas experiências foram marcantes e ajudaram a moldar seu gosto musical. Aos sete anos, uma tia reconheceu seu talento e recomendou aulas de música, o que levou Paula a estudar piano erudito por dez anos. "Toco super mal, mas estudei. Eu fazia tudo: teoria, solfejos e tal. E odiava, mas foi muito bom porque isso fez com que eu entendesse que a música era algo possível."

Essas primeiras influências e experiências consolidaram sua paixão pela música. "Acho que a música sempre esteve em mim, e essas imitações de Alcione foram o começo de tudo, uma brincadeira que se tornou coisa séria," reflete Paula.

Lá estava eu, pequena Paula, já sabendo que um dia iria brilhar nos palcos, mesmo que fosse com uma escova de dente como microfone! Paula Lima

No Tom

