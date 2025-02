Felipe Neto afirma que não comentará mais sobre política: 'Fiz o meu papel'

Felipe Neto anunciou que vai deixar de comentar sobre politica em suas redes sociais.

O que aconteceu

O empresário e influenciador digital, que acabou se aproximando do governo Lula em meio as críticas aos bolsonaristas, explicou o motivo de encerrar comentários políticos online: "Esse ano decidi fazer algumas mudanças. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, para uma estrada que eu nunca quis entrar".

No vídeo publicado nesta semana, Neto afirmou que não possui pretensão politica e que sentia que estava indo para um "caminho errado": "Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava para o caminho errado. Não tenho nenhuma pretensão de ser político, nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho e era para isso que a vida tava encaminhando. Eu tava meio perdido".

"A única razão de eu ter entrado nesse mundo [da política] foi para enfrentar algo que eu considero completamente errado [que é a extrema direita]", explicou Felipe Neto.

O influenciador afirmou que cumpriu seu papel de tentar com seu publico: "Me dediquei de corpo e alma. Mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida. E acredito que fiz o meu papel, mas do fundo do coração, para todas as pessoas que vão me cobrar, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que preciso voltar a focar em mim. Na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo".

Neto declarou ainda que vai retomar com o canal no YouTube, onde tem 47 milhões de inscritos, com mais dedicação: "Eu tive que abdicar de muitas coisas para essa vida, que não é a vida que eu queria ter. Então, estou aqui para quem é fã do canal trazendo uma notícia boa: que 2025 a minha prioridade volta a ser esse canal no YouTube".

No X, antigo Twitter, ele agradeceu as mensagens de apoio e disse que vai processar quem está fazendo falsas acusações contra ele: "Muito obrigado a todas as mensagens de carinho e apoio desde ontem. E também muito obrigado a todas as marcações mostrando os criminosos que me acusaram de 'receber dinheiro dos EUA para atacar a direita'. Vai ser muito processo. Dentro de uns meses poderemos comemorar".