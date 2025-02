Eliana desabafa sobre pressão estética: 'Discreta, mas com sensualidade'

Eliana, 52, desabafou sobre pressão estética, afirmou que a maturidade lhe ensinou a ser gentil consigo mesma e que adotou um estilo discreto, mas sem abdicar da sensualidade.

O que aconteceu

Apresentadora disse que seu estilo "é mais discreto", mas com "uma pitada de sensualidade". "Me sinto mais em dia com a minha autoestima hoje, aos 52, do que nos meus vinte e poucos anos. Tem dias em que acordo e não amo o que vejo. Mas hoje, já sei quais ferramentas mentais exercitar em nome do meu amor próprio", declarou em entrevista à revista Marie Claire.

A famosa disse que curte usar a moda ao seu favor. "Amo a sensualidade possível e adequada que o verão permite. Tenho gostado muito de [roupa] 'feito a mão'. Então crochê, macramê e acessórios em palha são meus queridinhos desta estação".

Ela refletiu sobre pressão estética e ressaltou que aprendeu a ser mais gentil consigo mesma com a maturidade. "A maturidade me trouxe isso, de ser mais gentil comigo mesma, me comparar menos e me amar mais".

Para Eliana, as redes sociais reforçam pressões estéticas que não existiam na sua época de juventude. "Acho que o desafio da autoestima para as meninas que têm vinte e poucos hoje talvez seja até mais difícil do que na minha época, por causa das redes sociais, que muitas vezes acabam reforçando algumas pressões estéticas que oprimem a nós, mulheres, há décadas".