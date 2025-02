Duas personagens são assassinadas de forma terrível em 'Beleza Fatal'

Nos próximos capítulos de "Beleza Fatal" (Max), que serão lançados na próxima segunda-feira (10), Viviane (Naruna Costa) e Mariana (Mariana Molina) serão assassinadas.

O que vai acontecer

Determinada a acertar as contas, após ter sua festa sabotada por Sofia (Camila Queiroz), Lola (Camila Pitanga) inicia uma caçada implacável para encontrar sua inimiga. Porém, ela nem imagina que está sendo manipulada pela protagonista.

Para despistar a vilã, Mariana se passa por Sofia. Lola oferece R$ 150 mil para a moça sair completamente de seu caminho.

Enquanto isso, Sofia, aliada a Alec (Breno Ferreira), descobre uma fraude na Loland. Esse assunto faz Viviane e Lola se voltarem uma contra a outra, já que a funcionária será acusada dos desvios de dinheiro.

Com isso, a ex-policial vira aliada da falsa Sofia e promete conseguir uma confissão de sua amante sobre o assassinato de Rubem (Rei Black). Viviane também descobre que Júlia é aliada de Mariana, mas as amigas dizem que se conheceram no abrigo quando crianças.

Para conseguir a confissão da esposa de Benjamin (Caio Blat), Viviane procura Lola na Loland. "Eu matei o Rubem. Eu matei o meu marido e mataria mil vezes se fosse preciso para me livrar daquele enconsto", confessa Lola enquanto é gravada por Viviane.

Depois disso, ela conta para a dona da Lolaland que Júlia ajuda Sofia na vingança. "A Júlia, a sua protegida, ela tá ajudando a Sofia", revela. "A Júlia e a Sofia juntas?", questiona a vilã. "Eu sempre desconfiei daquela garota", rebate a ex-policial.

As duas fazem sexo na Lolaland. Viviane sai do local acreditando que tem uma arma contra Lola nas mãos, mas o pior acontece e ela é assassinada.

Ao dar partida no carro, uma explosão mata Viviane. Lola assiste tudo através da vidraça da Lolaland.

Lola (Camila Pitanga) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

No capítulo 15, é a vez da morte de Mariana. A jovem, pelas costas de Sofia, tenta arrancar mais dinheiro de Lola e marca um encontro com a ricaça.

Nesse momento da trama, Elvira (Giovanna Antonelli) estará infiltrada como cartomante na mansão dos Argento. Ela descobre sobre o encontro de Mariana com Lola e avisa sua filha adotiva.

A protagonista sai correndo para tentar impedir Mariana do encontro com a dona da Lolaland. Porém, Sofia vai chegar tarde demais no apartamento da amiga.

Enquanto a jovem arruma sua falsa cicatriz no espelho, um vulto preto passa atrás dela. Depois disso, Mariana é atacada por uma pessoa encapuzada dentro de sua casa.

A amiga de Sofia entra em uma perseguição com a figura misteriosa, mas acaba sendo jogada da janela do prédio. A protagonista chega ao local bem no momento e vê sua colega caindo morta em cima de um carro que estava estacionado na rua.