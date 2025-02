Disputa de poder com Aline pode fazer Diogo sair logo do BBB, diz taróloga

A disputa de poder entre Aline e Diogo, onde nenhum dos lados quer ceder após o fim do breve romance, levará o participante ao isolamento e a deixar rápido o Big Brother Brasil 25, apontou a taróloga Madama Brona após consultar as cartas no programa Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Como fica a energia do casal? Bom, tem a carta do carro, então existe uma disputa de poder. De um lado, Aline quer mesmo é que ele fale, peça desculpas, ela quer ver ele se arrastando, sofrendo por ela, porque isso também, de alguma forma, é ele demonstrar que ele gosta dela.

Vai demorar para ele se recuperar, vai ser bem difícil com a casa, afetou muito isso para ele no jogo. Ele vai ficar mais isolado, saiu um oito de espadas, ele vai ficar mais isolado.

Perguntei sobre o Diogo, se ele fizer esse papel de isolado, se isso o beneficia no jogo. A partir do que a gente tem agora nas cartas, ele sai. Não dá certo esse jogo isolado para ele, não. Ele sai, e ele sai rápido. É capaz que no próximo paredão ele já cai fora do jogo.

A Aline se fecha mais a partir de agora, depois que ela toma, para ir atrás do caminho dela de jogo mesmo. Agora, o Diogo sai prejudicado nessa história, ele está em maus lençóis e tem que caminhar com muito cuidado, ele sabe disso.

Ele também está querendo convencer ela de outro lado. Ele também está querendo dominar ela, ele também está tendo uma postura muito controladora.

Então, tem um quatro de copas aqui com a carta do carro, tem essa competição. Essa carta do carro é a energia da relação entre eles agora, que é uma carta que vai falar de ego. É uma disputa, quem puxa para cada lado? Só que junto com essa carta veio esse quatro de copas. É meio que assim, a Aline já está desgostosa porque o cara não foi legal com ela. E ele também.

E como fica o futuro do casal?

A taróloga revelou a Chico Barney como ficarão Aline e Diogo daqui para frente no BBB, destacando que ela ainda vai sofrer bastante no programa.

Engraçado é o que vem pela frente, futuro do casal, veio a carta do pendurado. A Aline vai sofrer ainda, ela ainda está com uma sofrência porque ela é uma pessoa muito sentimental, ela é muito inteligente também, ela tem as estratégias dela, é uma pessoa que tem muita consciência, tem uma super cabeça ali no jogo, é uma adversária bem potente, só que ela tem sentimentos.

A coisa fica meio que pendente, não fica resolvida. Acho que eles vão encontrar um jeito de se dar bem lá, de pelo menos ficarem amigos. Ela não vai conseguir dizer, você virou meu inimigo, isso não vai acontecer. A situação deles, tipo amorosa ou de relação, fica pendente, porque deve ter um sentimento mais por parte da Aline, uma coisa meio mal resolvida.

Gracyanne está nervosa após entender jogo no BBB, diz taróloga

Após ficar isolada no Quarto Secreto do BBB 25, Gracyanne Barbosa está extremamente nervosa após começar a entender o jogo, revelou a taróloga Madama Brona após consultar as cartas.

Eu tirei um tarô aqui para a Gracyanne. Como que ela está agora? Eu amo que saiu a carta do Eremita. Essa carta é realmente de quem tá sozinha, escondida, olhando tudo.

E ela tá muito irritada, gente. Ela tem muita coisa para falar. A cabeça dela está a mil, ela está entendendo muita coisa.

