'Dinheiro não é problema para mim': Bocardi sofre 1ª derrota em processo

Rodrigo Bocardi, 49, sofreu a primeira derrota no processo movido por um rapaz que teve o carro danificado em um acidente de trânsito em 2024. O veículo do jovem foi atingido por uma Land Rover Discovery dirigida pela mulher do apresentador, Ana Claudia, na marginal Pinheiros, em São Paulo.

O que aconteceu

A Justiça de São Paulo determinou que veículo seja consertado e entregue em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500 (limitada a R$ 10 mil). O mérito ainda não foi julgado. Segundo a decisão preliminar, o carro está na oficina indicada pelo apresentador desde setembro do ano passado.

Os documentos trazidos na inicial indicam a probabilidade do direito do autor, pois evidenciam que a ré [mulher de Bocardi] assumiu que arcaria com o prejuízo e seu veículo seria entregue na data designada.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero, juíza

Procurada por Splash, a defesa do ex-contratado da Globo não retornou. O espaço segue aberto.

'Dinheiro não é problema para mim'

A reportagem também teve acesso a gravação de uma conversa entre Bocardi e o dono do automóvel envolvido no episódio. Na ligação, que está anexada ao processo, o comunicador afirma que pagaria o orçamento de menor valor, que gostaria de resolver o assunto e que "dinheiro não é problema".

Eu quero só resolver o negócio. O dinheiro não é problema para mim [...] Tanto que eu não tenho seguro. Eu não estou preocupado com os valores, eu estou preocupado em fazer o negócio que é correto, que é certo. Te entregar o carro de volta.

Rodrigo Bocardi

O rapaz contesta o orçamento apresentado pelo jornalista por não apresentar os valores referente aos gastos com mão de obra. Ele diz que está disposto a negociar e que não busca tirar vantagem da situação. "Independente do patrimônio que você tem, ou da condição que você tem, eu acredito que o justo é o justo", completou o motorista.

Para mim, não tem o menor problema se você quiser gastar dinheiro com advogado e entrar na Justiça. Não tem o menor problema para mim. Juro por Deus. Para mim é o menor dos problemas, pelo contrário. No meu caso, eu nem vou ter que pagar agora. Eu estou querendo dizer que eu tenho um orçamento de R$ 8.500, que eu te garanto entregar o carro da maneira que estava.

Bocardi

O acidente

O rapaz, morador de Osasco, na Grande SP, recorreu à Justiça após ter seu veículo danificado em um acidente de trânsito. O caso ganhou contornos de disputa judicial após o veículo não ser consertado no prazo acordado.

Em 13 de agosto de 2024, o carro do rapaz foi atingido na traseira por um veículo conduzido por Ana Claudia, na marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo os autos, Bocardi assumiu a responsabilidade e iniciou negociações para o conserto.

No entanto, surgiu um impasse em relação à escolha da oficina. Enquanto o jovem buscava realizar o serviço em um local de confiança, o jornalista insistiu que o reparo fosse feito em uma oficina com orçamento menor.

Após insistência, ele concordou em levar o veículo à oficina indicada pelos responsáveis, com a promessa de que o serviço seria realizado corretamente e dentro do prazo estabelecido. A entrega do veículo, no entanto, não havia sido realizada até a manhã desta quinta-feira (6).