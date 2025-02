Dieguinho: Dourado precisa ser mais cruel com o elenco do BBB 25

Apesar de investir em novas dinâmicas, as tramas dentro do BBB 25 não tem surtido efeito no elenco. Este foi um dos assuntos do Central Splash desta sexta-feira (7).

Um dos exemplos mais recentes foi a dinâmica em que obrigava os participantes a ficarem congelados, que durou pouquíssimo tempo e acabou com todos no Tá Com Nada. Dieguinho, apresentador do Central, defende que as punições deveriam ser mais severas.

Dá para fazer o elenco acordar sem ter que ser tão explícito? Dá. Sejam cruéis. Dourado, seja cruel pelo menos um dia (…) O Dourado precisa ser cruel com o elenco porque o elenco ri das punições que a direção da

Dieguinho

Dantinhas reforçou dizendo que acredita que não há mais jeito para o programa tomar corpo, justamente por conta da postura dos participantes diante de possíveis tretas e confusões. Ele citou a reaproximação de Gracyanne com Diogo mesmo após eles terem discutido.

O elenco não tem jeito. Eu acho que infelizmente a gente vai ter essa edição mais dois meses assim, essa colônia de férias, com alvo sincronizado, rivais batendo papo, se abraçando e beijando. A direção vem tentando

Dantinhas

