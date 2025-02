Diego Hypolito teme novo Paredão e desabafa com Vitória no BBB: 'De novo'

Na madrugada desta sexta-feira (07), Diego Hypolito demonstrou preocupação com a possibilidade de enfrentar mais um Paredão no BBB 25. Durante uma conversa com Vitória, o brother desabafou sobre suas inseguranças após a recente Prova do Líder que consagrou João Gabriel como o Líder da Semana.

O que rolou

Com a proximidade de formação do novo Paredão, o ginasta demonstrou preocupação. "De novo Paredão, que merda", lamentou Diego Hypolito. Vitória tentou tranquilizá-lo. "Calma, a gente não sabe disso ainda", comentou a atriz.

Diego ainda lamentou que, com o fim das duplas, e caso seja indicado, vai sem a irmã. "Dessa vez, além de tudo, eu ainda vou sem a Dani. Para mim é pior ainda. No Paredão, eu tinha minha irmã ao lado. Agora não sei se vai ser duplo, triplo. Tomara que seja triplo", comentou.

O brother também compartilhou suas reflexões sobre a dinâmica social do jogo, principalmente, sobre a amizade com o Líder. "Não vou ficar próximo para não soar como falso", destacou o ginasta. Vitória discordou da percepção de Diego: "Mas não é falsidade. Todo mundo comemora a conquista de todo mundo", disse.