Critics Choice: veja indicados, como assistir e quem estará na premiação

O Critics Choice Awards acontece nesta sexta-feira (7) premiando o melhor do cinema e da televisão. O Brasil está na corrida com dois indicados: o filme "Ainda Estou Aqui" e a série "Senna".

Onde assistir ao Critics Choice Awards?

O Critics Choice Awards será exibido na TNT e na plataforma de streaming Max nesta sexta-feira (7), a partir de 21h. A cerimônia acontece no Barker Hangar, em Santa Monica, na Califórnia.

Quem vai apresentar a premiação?

A apresentação do Critics Choice vai ficar a cargo da comediante Chelsea Handler. Ela apresenta a premiação desde 2023.

Atores como Jackie Chan, Lupita Nyong'o e Michelle Yeoh apresentarão as categorias de premiação. A lista tem ainda Aldis Hodge, Allison Tolman, Chase Stokes, Craig Robinson, David Alan Grier, David Harbour, Ewan McGregor, Jesse Eisenberg, Jimmy O. Yang, Josh Groban, Justine Lupe, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Keri Russell, Kristen Bell, Mark-Paul Gosselaar, Matt Bomer, Melissa Rauch, Meredith Hagner, Natasha Lyonne, Orlando Bloom, Rachel Brosnahan, Randall Park, Rufus Sewell, Sarah Michelle Gellar, Shanola Hampton e Wendi McLendon-Covey.

Quem são os indicados deste ano?

"Ainda Estou Aqui" e "Senna" representam o Brasil na corrida pelo prêmio. As produções foram indicadas, respectivamente, nas categorias de melhor filme em língua estrangeira e melhor série em língua estrangeira. Fernanda Torres não foi indicada ao prêmio de melhor atriz.

"Wicked" e "Conclave" são os filmes com maior número de indicações —em 11 categorias cada um. Também tiveram destaque obras como "Emilia Pérez" e "Duna: Parte 2", com 10 indicações cada uma, e "O Brutalista", com nove.

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" foi a série mais indicada e concorre a seis prêmios.

Veja a lista completa.

Quem vota na premiação?

A associação Critics Choice é formada por críticos de TV e cinema e repórteres de entretenimento. Para fazer parte da associação, é preciso fazer críticas regularmente e provar que suas publicações têm audiência considerável.

São 575 membros votantes, e é composta majoritariamente por membros americanos e canadenses. "A Critics Choice Association é única porque é formada por um grupo nacional diverso e grande, que representa todos os grandes mercados dos EUA e do Canadá e outros mercados menores", disse a CEO da CCA, Joey Berlin, à revista Variety. "São pessoas cujo trabalho é acompanhar a onda contínua de novos filmes e séries e ajudar o público a achar o que há de melhor."