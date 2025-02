Critics Choice: Brasil tem outro nome na disputa além de 'Ainda Estou Aqui'

"Ainda Estou Aqui" e "Senna" representam o Brasil no Critics Choice Awards, nesta sexta-feira (7).

O filme baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva concorre na categoria de melhor filme em língua estrangeira. "Ainda Estou Aqui" concorre com "Tudo que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "Flow", "Kneecap - Música e Liberdade" e "A Semente do Fruto Sagrado".

"Senna" concorre na categoria de melhor série em língua estrangeira. "Citadel: Honey Bunny", "La Máquina", "As Leis de Lidia Poët", "My Brilliant Friend", "Pachinko" e "Round 6" também estão na disputa.

A colunista Flavia Guerra destaca que o Critics Choice encerrou a votação no dia 10 de janeiro, semanas antes da onda de polêmicas de Emilia Pérez. "A votação foi encerrada bem antes da onda recente de polêmicas envolvendo as declarações de Karla Sofía Gascón e seu respectivo cancelamento tanto nas redes sociais quanto na campanha do filme para o Oscar 2025."

O resultado do CC pode se revelar um 'instantâneo do passado', quando o filme era ainda favoritíssimo a prêmios como melhor filme em língua estrangeira, entre outros. A mesma lógica pode não se repetir no Oscar. O Site GoldDerby apontou hoje que 'AEA' passou 'Emilia Pérez' no favoritismo da categoria internacional. É pena esse favoritismo vir com o adendo de 'depois da desidratação do filme francês'. 'Ainda Estou Aqui' merece ser premiado por suas próprias qualidades, mas, em uma corrida acirrada ao Oscar (e neste ano tão imprevisível) esses fenômenos ocorrem. Flavia Guerra

Roberto Sadovski vê boas chances para "Ainda Estou Aqui" na corrida pelo prêmio. "A briga no Critic's Choice espelha o clima da temporada de premiações, com o favoritismo de "Emília Pérez" na corda bamba com toda a polêmica envolvendo a atriz Karla Sofía Gascón", diz.

N esse prisma, acredito que 'Ainda Estou Aqui', que só cresce desde o Globo de Ouro de Fernanda Torres e sua estreia nos cinemas americanos, ultrapasse lentamente o filme francês na lista de preferências. Uma vitória deixa de ser mera possibilidade.

'Senna' tem a força da marca e o carinho internacional com a série, mas "Round 6" segue firme à frente, nem que seja por todo o reconhecimento da série coreana, e eu não descartaria uma vitória da espetacular 'A Amiga Genial'. Nessa categoria, contudo, a água está mais turbulenta. Roberto Sadovski

Fernanda Torres não foi indicada ao prêmio de melhor atriz. Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância") foram indicadas.

O Critics Choice Awards será transmitido pela TNT e pela Max, a partir de 21h. Confira a lista completa de indicados.