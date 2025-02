Cissa Guimarães diz ter mais liberdade na TV pública do que tinha na Globo

Cissa Guimarães, 67, não esconde que levou um susto ao ser demitida da Globo em 2021. Esse susto, no entanto, acabou abrindo caminho para uma nova fase de sua carreira: a de apresentadora do Sem Censura, da TV Brasil, eleito o melhor programa de televisão de 2024 pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

Um ano após a estreia da nova versão do programa, ela considera o Sem Censura um filho. Em entrevista para Splash, Cissa diz que até tem vontade de fazer mais filmes e novelas, mas está completamente focada no programa: "A minha relação com o Sem Censura é quase de uma mãe que acabou de parir. Eu estou cuidando do meu bebezinho, que ainda precisa da mãe muito perto".

Toda a sua rotina gira em torno do Sem Censura. "À noite eu chego em casa e fico estudando o programa do dia seguinte. De vez em quando ligo para alguém que eu conheço e pergunto: você sabe alguma história engraçada de fulano? Aquele filme que você fez com aquela atriz foi legal, teve alguma história? Eu saio perguntando para enriquecer mais. Aí, enfim, estudo, estudo, estudo, durmo, acordo, faço meus exercícios físicos e vou para a televisão de novo".

Acho um desrespeito você convidar alguém para vir à sua casa, o seu programa, e não estar muito bem preparado, sabendo a história dessa pessoa, o que essa pessoa está fazendo, o que já fez, o que vai vir a fazer.

Cissa Guimarães

Na televisão pública, ela diz se sentir mais livre. Cissa faz questão de elogiar a estrutura da Rede Globo, onde trabalhou por 46 anos. Mas afirma que não ter patrocinadores dá mais liberdade à equipe: "A comunicação pública é muito importante, porque não é presa a vínculo nenhum, a não ser com a verdade, com a informação fidedigna, de qualidade. E é isso que me encanta".

Que emoção, gentemm! O #SemCensura conquistou o Prêmio APCA de Melhor Programa de Televisão de 2024.



Viva a nossa TV pública! ? pic.twitter.com/P2eDgwjjS1 -- TV Brasil (@TVBrasil) January 21, 2025

No último domingo (2), Cissa retornou à Globo para uma participação no Masked Singer. O programa apresentado por Eliana homenageou o Vídeo Show, do qual Cissa fez parte entre 1987 e 2000. Ela diz que se emocionou no dia da gravação. "Eu estou com esse filhote, que é o Sem Censura, e o Vídeo Show é o meu filho já crescido, lindo. Eu aprendi muito. Não tenho uma saudade de nostalgia, mas tenho saudade da alegria que era".

Em um ano de programa, Cissa entrevistou mais de 900 pessoas. Só nas últimas semanas, viralizaram nas redes sociais trechos das conversas com nomes como Ivete Sangalo, Valentina Herszage, Andréa Beltrão e Narcisa Tamborindeguy. Após vencer o prêmio de melhor programa do ano, a apresentadora agradece o público e diz que a conquista é de todos. "Agradeço a todos vocês, de todo coração. Sigamos juntos, porque a estrada é longa, e de mão dada seguimos melhor".