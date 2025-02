Chico: Pedido de anulação da Prova do Líder é a balbúrdia que o BBB precisa

A última Prova do Líder do BBB 25, que consagrou João Gabriel, tem sido alvo de críticas nas redes sociais. Este foi um dos assuntos do Central Splash desta sexta-feira (7).

O público acredita que o gêmeo manipulou o paraquedas para que ele não abrisse, e conseguiu uma boa pontuação na dinâmica. Aline também tentou fazer o mesmo, mas acabou levando uma chamada de atenção de um dos dummies que acompanhava a prova. "Ela ficou indignada. Eu gosto quando a Aline fica indignada. Queria muito que ela ficasse indignada mais vezes", disse Chico.

Acho que não tem necessidade nenhuma, principalmente pela fala do Tadeu. Quando ele diz naquele momento que 'o dummie vai te mostrar a melhor forma (de embrulhar o paraquedas)', não é que você nano pode fazer de outro jeito, mas ele está te mostrando a melhor maneira, como a gente recomenda ser feito.

Bárbara Saryne

Eu particularmente gosto dessa balbúrdia. Gosto da galera reclamando.

Chico Barney

Para Chico Barney, essa foi uma das primeiras provas polêmicas desta edição, justamente por deixar o público confuso. Além da questão com o arremesso de João Gabriel, a transmissão também foi feita de forma diferente.

A produção decidiu fazer um VT gravado, em que os participantes escolhiam quais lanches seriam jogados de uma plataforma que valia pontos. "Eu gostei", disseram o colunista e Bárbara, em uníssono.

