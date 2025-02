Cenário de programa cai ao vivo ao lado de apresentador: 'Está tudo bem?'

O cenário de um programa da TV Meio caiu ao vivo ao lado do apresentador nesta sexta-feira (7).

O que aconteceu

Parte do cenário caiu no estúdio da TV Meio, sediada em Teresina. Queda do objeto quase atingiu o apresentador, que teve seu banco derrubado.

Na transmissão, o repórter Lucas Padula, que estava em São Paulo, cobria o acidente do avião de pequeno porte em São Paulo e logo reagiu: "Opa! Está tudo bem?".

Helder brincou com a situação: "Nosso chefe já tava dizendo aqui que é o fantasma da sexta-feira. Eu tava aqui e na hora que eu fiz assim, o fantasma se manifestou".

O apresentador Helder Felipe disse em rede social que foi apenas um susto: "Tô bem galera! Só foi um susto! Tô em dias com o anjo da guarda". Assista: