Diogo e Aline não foram os primeiros: Relembre casais que se votaram no BBB

Colaboração para Splash, no Rio

O romance entre Diogo e Aline no BBB 25 começou com muita cumplicidade, mas uma reviravolta abalou a relação. Diogo usou seu contragolpe para indicar Aline ao paredão, estremecendo a relação entre os dois. Embora pareça um caso raro, a história de casais que se votaram dentro da casa mais vigiada do Brasil já aconteceu em edições anteriores.

Relembre

Juliana e Dourado. A advogada Juliana e Dourado tiveram um forte envolvimento no BBB 4. Mesmo com a proximidade entre os dois, Juliana indicou o brother ao paredão, culminando em sua eliminação do programa.

Munick e Renan. Embora não tenham oficializado um namoro, Munick e Renan trocaram beijos no BBB 16 e protagonizaram momentos de carinho na casa. No entanto, quando Munick se tornou Líder, indicou Renan ao paredão. Ele acabou sendo eliminado da edição.

Gizelly e Felipe Prior. Apesar de terem formado um casal durante a edição do BBB 20, Gizelly e Felipe Prior pertenciam a grupos diferentes. Quando a sister se tornou Líder, não hesitou em indicar Prior ao paredão, gerando conflitos e deixando a casa em choque.

Matteus e Isabelle. Antes mesmo de se tornarem um casal dentro da casa, Matteus surpreendeu ao indicar Isabelle ao paredão no BBB 24. Apesar da tensão inicial, eles acabaram se envolvendo romanticamente após o reality, chegando a noivar. No entanto, o relacionamento chegou ao fim recentemente.