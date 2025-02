CarnaUOL leva 12 horas de música a SP; veja mais destaques do fim de semana

O primeiro grande festival do ano, em São Paulo, acontece no sábado. Em sua 10ª edição, o CarnaUOL leva 12 horas de música ao estádio, com 11 atrações. Christina Aguilera é headliner. Sean Paul, Steve Aoki, Ana Castela e Claudia Leitte, entre outros artistas, estão no lineup.

XTina, como também é conhecida, vem pela primeira vez ao Brasil. É o fim de uma espera de 25 anos, iniciada quando Aguilera estourou com os hits 'Genie in a Bottle' e 'What a Girl Wants', em 1999.

O que vai acontecer

A programação começa às 12h15, com show da Yori, dupla vencedora do Toca Revela, o Reality. No outro palco, dedicado à música eletrônica, se apresenta a DJ Sophia, às 12h35.

Na sequência, vão se revezando entre os dois palcos Tony Salles (13h05), DJ Sophia (de novo, às 14h), Belo (14h25), Deekapz (15h30), Claudia Leitte (15h55) e novamente Deekapz (17h05).

Sean Paul é a primeira atração internacional a subir ao palco, às 17h25. Depois, às 18h30, chega Kvsh, DJ mineiro que é a principal atração nacional de música eletrônica do CarnaUOL.

Boiadeira

Daí é a vez de Ana Castela, às 19h35. A boiadeira é o maior nome do elenco nacional e canta antes do DJ norte-americano Steve Aoki, que começa seu set às 20h40.

Aoki deve fazer sua tradicional performance em que atira bolo na plateia e, assim que ele desligar as picapes, Christina Aguilera assume o palco, às 21h45, para o show que encerra o festival.

Ainda há ingressos para o CarnaUOL 2025. A recomendação é usar o transporte público para chegar ao Allianz Parque.

Festival CarnaUOL 2025

Data: 8 de fevereiro de 2025 (sábado)

Abertura dos portões: 12h

Local: Allianz Parque

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 195 (estudante) / R$ 234 (social) / R$ 390 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 295 (estudante) / R$ 354 (social) / R$ 590 (inteira)

Pista - R$ 345 (estudante) / R$ 414 (social) / R$ 690 (inteira)

Front Stage PagBank - R$ 945 (estudante) / R$ 1.014 (social) / R$ 1.290 (inteira)

Vendas: Eventim

