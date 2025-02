Camilla alfineta dinâmica do BBB 25: 'Óbvio que não ia dar certo'

Na mesa da cozinha do BBB 25 (Globo), Renata, Camilla e Daniele conversaram sobre o Tá com Nada, punição que toda a casa - exceto Gracyanne - está após o descumprimento da dinâmica do Freeze.

O que aconteceu

Renata apontou que o tempo de Tá com Nada ainda é pouco para que eles briguem entre si. "Dois dias de fome, a gente nem brigou ainda."

Daniele apontou que eles não discutiram porque foram para o castigo devido a uma dinâmica e não pela soma de punições. "É que esse foi diferente, foi por causa de uma dinâmica."

Camilla, então, comentou sobre o Freeze. "Uma dinâmica que p*ta que pariu também, era óbvio que não ia dar certo."

No Freeze, os participantes deveriam ficar imóveis quando Gracyanne retornou para a casa. Contudo. Camilla e João Pedro se mexeram e a casa foi para o Tá com Nada,