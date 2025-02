Brothers brincam com quantidade de erros: 'Do Tá Com Nada pro Tá Fudid*'

Camilla e Delma brincaram na manhã desta sexta-feira (7) sobre a quantidade de erros que têm cometido no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, após ler um aviso da produção no televisor, dona Delma brincou com Mateus, Guilherme, Vinícius e as irmãs sobre a quantidade de erros que eles têm cometido.

Camilla disse que, antes de terminar o "Tá Com Nada", regime sob qual estão, eles novamente ultrapassarão o limite permitido de erros. Atualmente, eles têm menos benefícios do que a Xepa, podendo consumir apenas alimentos básicos e em quantidade limitada.

Delma então disse que eles iriam para uma nova dinâmica, o "Tá Fudid*". "A gente tá só na preparação para estar fudid*", acrescentou.

