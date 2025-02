Belisa cai para trás ao descobrir segredo de Gigi com seu pai biológico

No capítulo de sábado (8), da novela "Volta por Cima" (Globo), Belisa, Gigi e Joyce se surpreendem com a proposta de Madalena.

Jão reclama de Cacá para Neuza. Sebastian faz suspense para dar a resposta sobre a proposta de Madalena. Edson fala para Jayme que esquecerá a história sobre a sabotagem.

Belisa passa mal ao saber que Gigi foi à casa de Gerson. Violeta cobra da médica o resultado do exame de DNA do filho que Cacá espera.

Jão pede que Cacá deixe sua casa. Roxelle pede para conversar com Gerson sobre Yuki. Belisa exige que Gigi vá embora com ela.

