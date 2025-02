BBB 25: Madrugada tem quebra de alianças e declarações de amor

Após a coroação de João Gabriel como o novo Líder da Semana, a madrugada no BBB 25 foi marcada por estratégias, incertezas e mudanças de alianças. Os brothers voltaram a discutir o jogo de Diogo Almeida, e Camilla levantou a possibilidade de que os próprios aliados do brother não estejam tão fechados com ele quanto parece. Em meio ao clima de tensão, Diego Hypolito se declarou novamente para Aline.

Confira o resumo da madrugada pós-Prova do Líder no BBB 25:

Casa monotemática

Diogo voltou a ser assunto entre os brothers durante a madrugada. Camilla deu suas impressões sobre o ator para Maike, Mateus e Daniele.

Alianças quebradas

Camilla contou a Gracyanne que Delma declarou ranço a Diogo e Vilma no after do Show de Quarta. A sister também afirmou que na conversa com Maike descobriu que o grupo do brother não está 'fechado' com Diogo.

Quarto liberado

O Quarto do Líder João Gabriel foi liberado e o brother celebrou com o grupo que escolheu pro Vip: João Pedro, Maike, Gabriel e Delma.

Quitutes proibidos

Desta vez, as regalias culinárias do líder não estão disponíveis. Após a casa sofrer a punição do Tá Com Nada, apenas Gracyanne Barbosa pode comer no Vip.

Abstinência

Em um momento descontraído na cozinha, Delma brincou com a abstinência dos brothers e citou a namorada de Gabriel.

Olhos abertos

Gracyanne e Delma conversaram sobre desafetos no jogo e a dona de casa afirmou que precisa ficar de olhos abertos.

Estratégias

Gracyanne, Daniele, Camilla, Mateus e Thamiris alinham estratégias na cozinha e tentam prever a formação do próximo Paredão.

Estratégia nenhuma

Na área externa, Diogo conversa com Aline e agradece a sister por ouvir suas ponderações. A sister falou a Diogo que não vê necessidade de isolar o contato com ele. O papo seguiu com a policial militar comentando sobre manifestações de carinho como estratégia de jogo.

Declarações de amor

Diego Hypolito voltou a declarar seu amor por Aline e brincou com a sister na área externa.