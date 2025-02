BBB 25: Gracyanne está cavando eliminação e empurrando Diogo para o prêmio?

Uma enquete publicada nesta quinta (6) em Splash, aponta que, em um possível embate entre Gracyanne e Diogo, ele levaria a melhor. Cerca de 80% dos votos dos usuários do UOL eliminariam Gracy no BBB 25. (o resultado é parcial, das 10h06 de sexta, 7).

O comportamento da Gracyanne pode estar colaborando para a vantagem do Diogo. A revolta dela com a indicação da dupla Aline e Vinícius ao paredão é tanta que até me fez duvidar da minha memória: mas a Gracy não estava lá e também escolheu a dupla de amigos em uma indicação em consenso? Sim, estava.

A justificativa dela, porém, é que, como Aline e Diogo estavam formando um casal, apesar de não haver um pacto explícito, ele deveria tê-la protegido. Sem dúvida, a expectativa que criamos em um par amoroso é essa mesma, e falei sobre isso na coluna anterior.

Mas será que a reação de Gracy não é desproporcional?

Tem uma palavra que aparece muito nos BBBs, mas acho que ainda não ouvi nessa edição, que é soberba. Suspeito que Gracyanne tenha voltado do paredão acreditando que ter sido escolhida para ficar no quarto secreto seria uma aprovação do público a suas atitudes, e talvez seja. Esta resposta ao ter ganhado uma competição me fez lembrar de um conceito chamado Grandiosidade, que vou resumir aqui como uma reação (temporária, neste caso) que desperta um sentimento de importância exagerada sobre si mesmo.

Minha hipótese, acompanhando o programa, é que a votação que a levou para o quarto secreto tinha muito mais a ver com a eliminação da irmã dela, Giovanna, que estava sendo considerada pouco expressiva —até a briga com Vilma (até Tadeu disse isso)—, e com o carisma dos irmãos Hypólito.

Para evitar julgamentos rasos e precipitados a Gracyanne, pense bem: imagine o quanto deve ser difícil não ser inundado pelo êxtase de ter sido escolhido pelo Brasil em uma competição com tantos fãs envolvidos. Deve ser arrebatador obter a informação de que o espectador de um programa, com o alcance gigantesco do BBB, escolheu você para ficar em um quarto cheio de privilégios em um jogo que vale milhões de reais —e mais seguidores e contratos de publicidade e afeto do público.

O incômodo com o comportamento de Gracy está aparecendo também nas redes sociais e até o Chico Barney já cantou essa bola. A própria Aline mantém uma relação amigável com ele. Com isso, Gracyanne está ajudando o espectador a esquecer o erro de Diogo com Aline, cavando a reprovação do público e empurrando o ator para o favoritismo.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

www.vladmaluf.com

Instagram.com/vladimirmaluf