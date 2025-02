BBB 1 teve pet, Marisa Orth e Faustão; como estão os ex-participantes?

O Big Brother Brasil entrou em sua 25ª edição combinando celebridades em duplas com anônimos na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões (ou mais) na "casa mais vigiada do Brasil".

Mas em janeiro de 2002, quando a primeira temporada estreou, a disputa era bem diferente — a começar pelo número de participantes: apenas 12, em vez dos 24 que iniciam o jogo atualmente.

Onde estão os ex-BBBs da primeira edição?

Vencedor: Kleber Bambam

Kleber Bambam, participante vencedor do BBB1 Imagem: Divulgação/TV Globo

O ex-vendedor de cocos e amigo da boneca Maria Eugênia ganhou não apenas os R$ 500 mil do prêmio inicial do reality, como acabou conquistando uma carreira frutífera como influenciador e fisiculturista. Em novembro de 2024, ele ainda publicou seu livro "Como Chocar o Mundo em 36 Segundos", pela Buzz Editora.

2º lugar: Vanessa Pascale

Vanessa Pascale durante BBB1 Imagem: Divulgação/Globo

Depois do BBB, de onde saiu com um prêmio de R$ 30 mil, a finalista se dedicou à carreira de atriz e atuou em algumas novelas globais, entre elas, "Sabor da Paixão" (2002) e "Da Cor do Pecado" (2004). Seu último trabalho nas novelas foi como a Irmã Andréa de "Terra e Paixão" (2023), mas também investe no teatro e em séries. Vanessa é ainda professora de ioga e faz campanhas publicitárias.

3º lugar: André Gabeh

André Gabeh no BBB 1 Imagem: Divulgação/TV Globo

Com um prêmio de R$ 20 mil no bolso na saída da casa, André apostou na carreira de cantor, mas também atua como escritor e ilustrador. Na última semana, se apresentou no Festival Resistência Cultural no Rival, no Rio, com repertório que homenageava Pixinguinha, Clementina de Jesus e João da Baiana.

Serginho (Tacam)

Serginho, do "BBB1" Imagem: Divulgação/Globo

O cabeleireiro angolano, que viveu um romance com Vanessa na casa, seguiu na profissão e hoje é dono de um salão em São Paulo — o Serge Studio. Ao Extra, em 2015, ele contou que passou por anos difíceis após o reality, em que se escondeu na casa de amigos enquanto tentava legalizar sua situação no Brasil e evitar uma deportação. No amor, ele seguiu adiante e hoje tem uma nova companheira.

Leka

Leka, participante do BBB1 Imagem: Jaq Joner/TV Globo

A empresária e jornalista dividiu com o público sua luta contra a bulimia dentro da casa, mas ao sair ela se tornou um dos primeiros casos de sucesso de ex-brothers que se tornaram influenciadores. Leka também publicou um livro, "Loka, Eu?" pela Matrix Editora, sobre seu transtorno alimentar, além de fundar a marca de roupas B. di body e produzir eventos. Ela é casada e tem dois filhos.

Estela Padilha

Estela Padilha (BBB1) Imagem: Reprodução/TV Globo/Instagram

Diretora artística e criativa na área de moda, ela trabalha predominantemente com fotografia.Segundo o Gshow, a sister também tem experiências na área de audiovisual, mais especificamente de cinema.

No seu Instagram e portfolio online, ela compartilha diversos ensaios que ajudou a produzir para revistas renomadas como Harper's Bazaar, Marie Claire e L'Officiel, além de campanhas para grifes.

Helena Louro

Helena Louro, do BBB 1 Imagem: Reprodução/TV Globo

Boa parte das redes sociais da ex-sister são privadas e ela escolheu viver no anonimato nos últimos anos. No entanto, logo após sair da casa, Helena investiu na carreira de atriz com uma participação na minissérie "Quintos dos Infernos" e chegou a posar nua para a revista "Sexy". Paranaense, ela vive em São Paulo com o marido e os dois filhos.

Cristiana Mota

BBB 1: Cris Mota (ao centro) na edição do reality show Imagem: Reprodução/Instagram

A publicitária e produtora artística se manteve ocupada após sua saída do BBB, já que ela possui um espaço de eventos — o Faro Beach Club, no Leblon, no Rio de Janeiro —, além de participar do comando do festival Toca Que Eu Te Escuto, além de outros projetos de divulgação musical. Cris ainda tentou se eleger deputada pelo Rio em 2022, mas perdeu nas urnas.

Caetano Zonaro

Caetano Zonaro (BBB1) Imagem: Reprodução/TV Globo/Instagram

Primeiro eliminado da trajetória do programa, o modelo hoje atua como publicitário e diretor do site Vitrine Fashion, segundo suas redes sociais.

Aos 63 anos, Caetano está casado há mais de 40 com sua esposa Cristina e tem quatro netos, revelou recentemente ao Gshow.

Ele, que frequentemente compartilha imagens de ensaios e trabalhos antigos, também confessou que reassistiu à sua edição do BBB com os netos e se divertiu com a experiência.

Xaiane

Xaiane, que participou do BBB 1, está longe dos holofotes Imagem: Reprodução/Facebook/Globo

Após "inaugurar" o edredom na casa com Kleber Bambam, com quem se envolveu no reality, Xaiane retomou seu nome de batismo, Cristiane Dantas, e segue uma carreira completamente diferente da artística: ela atua como massoterapeuta. No seu Instagram, ela ainda se descreve como atleta em artes marciais e surfista.

Bruno Saladini

Bruno Saladini era modelo, hoje tem 45 anos e trabalha como advogado. Ele protagonizou o primeiro grande barraco da história do programa ao brigar com a carioca Cris por causa de uma lata de leite condensado.



3º eliminado em 19 de fevereiro de 2002 pic.twitter.com/7oqYGM994X -- Dantas (@Dantinhas) May 11, 2021

Bruno não quer ser associado ao BBB 1, revelou uma reportagem da Folha de janeiro. Depois de sua participação, ele se mudou para Florianópolis (SC). Hoje, o ex-modelo atua como advogado, ainda de acordo com o jornal Extra, e leva uma vida distante das redes e dos holofotes, apesar de ter concedido uma entrevista ao ex-colega de confinamento Adriano Luiz, para o seu canal no Youtube Didi Red Pill, em 2022.

Ambos discutiram e defenderam posições políticas conservadoras no papo.

Adriano Luiz

Adriano Castro foi o vilão do 'BBB1' Imagem: Reprodução/Globo/Youtube

O artista plástico baiano voltou aos holofotes em 2023 após participar da invasão da Praça dos Três Poderes durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, ele chegou a fazer uma transmissão ao vivo de quatro horas em seu canal no Youtube mostrando o caminho da porta de um quartel-general até o Congresso Nacional.

No jogo, Adriano foi o responsável por criar o termo "paredão", depois adotado pela produção para todas as votações e eliminações. Antes da aposta certeira de Adriano, o Didi nas redes, o programa tratava a disputa por votos como "berlinda".

Casa teve até pet na primeira edição

O primeiro BBB foi bastante diferente dos mais recentes. Apesar de até hoje o programa ser realizado na mesma casa, na primeira edição ela tinha menos ambientes.

Naquela época, também não havia estalecas ou disputas por comida na xepa. Mas a primeira briga foi por comida: Bruno e Cris discutiram por causa de uma lata de leite condensado, depois que ele resolveu fazer brigadeiro após alguém ter comido o pedaço de um bolo que ele guardou.

"Anjo" ainda não existia. Novas provas e dinâmicas também foram sendo incorporadas e alteradas ao longo dos anos. Além disso, eram todos anônimos lá em 2002; os famosos só chegaram anos depois à casa.

Marisa Orth apresentou parte do "BBB 1" ao lado de Pedro Bial Imagem: Reprodução / TV Globo

A mais ilustre moradora do primeiro BBB foi a cadelinha Molly. Naquele ano foi criada uma votação para escolher um pet para entrar no jogo e ela conquistou o público. Apesar de Caetano ter sido o primeiro eliminado da edição, ele é lembrado como um dos que mais interagiu com Molly.

Dois apresentadores se revezavam no contato com a casa e com o público. Marisa Orth dividia o comando do BBB com Pedro Bial durante parte da primeira edição e deste experimento saíram situações inusitadas, como o fato de ela ter dado parabéns a Caetano após avisar que ele teria que se despedir de Molly. Bial acabou tomando o protagonismo e Orth foi escanteada ainda durante a temporada de estreia.

No BBB 2, apenas Bial voltou a comandar o reality, que já tinha cativado o público com seus discursos de eliminação.

Votação do público, na época, era feita exclusivamente pelo telefone. Nas edições seguintes, foram incorporadas outras formas de votar como pelo SMS (abolida no BBB 18) e pela internet — a única viável ainda hoje.

Faustão no BBB 1 Imagem: Reprodução/Twitter

Faustão foi a celebridade que "invadiu" a casa para conversar com os brothers. Ele entregou pizza aos participantes e quis conhecer cada detalhe da casa.

Solitário já que era isolado por outros participantes, Bambam criou uma companhia inanimada para conversar. Era a Maria Eugênia, sua boneca de lata, que acabou "desaparecida" no meio da edição e despertou uma crise de choro no vídeo. Ele defende ainda hoje que sua boneca é mais famosa que a maioria dos ex-BBBs. Relembre quem é quem na abertura do BBB 1: