Atriz Karla Sofia Gascón diz que ficará em silêncio para ajudar 'Emilia Pérez' no Oscar

A atriz espanhola Karla Sofia Gascón se desculpou na sexta-feira por publicações anteriores nas redes sociais com comentários desabonadores sobre muçulmanos e outros grupos e disse que ficará em silêncio para ajudar seu filme "Emilia Pérez" antes do Oscar, no qual foi indicado em 13 categorias.

A primeira pessoa transgênero indicada ao Oscar de atuação viu suas chances despencarem nas últimas semanas depois que publicações antigas no X, antigo Twitter, ressurgiram e provocaram indignação devido a comentários supostamente depreciativos sobre vários grupos.

"Peço sinceras desculpas a todos que foram prejudicados ao longo do caminho", disse Gascón em sua conta no Instagram.

"Decidi, pelo filme, pelo (diretor) Jacques (Audiard), pelo elenco, pela incrível equipe que o merece, pela bela aventura que tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si mesmo, esperando que meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença", afirmou ela, que competirá no Oscar com Fernanda Torres.

Gascón, nascida na Espanha, não negou ter feito os comentários no X, embora tenha dito que eles foram tirados de contexto.

"Nem eu nem minha família somos racistas, nunca, muito pelo contrário", disse ela em um post anterior no Instagram nesta semana. Ela acrescentou que ninguém a defendeu quando ela foi criticada por suas publicações antigas.

Sua postagem de sexta-feira mencionou uma entrevista com o diretor francês do filme, Audiard, na qual ele não a apoiou e criticou os comentários antigos da atriz.

"Emilia Pérez", uma história em espanhol de um traficante mexicano que se transforma em mulher e começa uma nova vida, recebeu 13 indicações ao Oscar e já ganhou quatro prêmios Globo de Ouro, incluindo o de Melhor Atriz Coadjuvante para Zoe Saldana.

O filme, produzido pela Netflix, foi recebido com forte reação no México por seu espanhol ruim, uso de estereótipos e filmagens em Paris com poucos membros do elenco mexicano. O público também tem afirmado que o filme representa mal a questão dos desaparecimentos forçados. Mais de 100.000 pessoas estão desaparecidas no México.