Ary Fontoura é hospitalizado e expõe problema de saúde: 'Situação perigosa'

Ary Fontoura, 92, foi hospitalizado na manhã desta sexta-feira (7).

O que aconteceu

O ator deu entrada na clínica para tratar um edema em suas cordas vocais. O problema provoca acúmulo de líquido na camada externa da região e gera outros problemas, como rouquidão na voz e até dificuldades respiratórias.

Ary revelou que a condição surgiu a partir de um refluxo. "Minha garganta está com um probleminha sério que resolvi vir ver aqui no hospital. Do nada, tive um problema de refluxo que causou um edema nas minhas cordas vocais. Situação muito perigosa", resumiu, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram nesta sexta-feira (7).

Ele afirmou que está se recuperando bem e em breve deve ter alta. "Graças a Deus e aos cuidados médicos, estou quase 75%. Aproveitei [a presença no hospital] e já estou fazendo o check-up, porque é necessário fazer no ano pelo menos uma vez."