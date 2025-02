Amado Batista marca casamento com miss 50 anos mais jovem, diz TV

Amado Batista, 73, teria marcado casamento relâmpago com a Miss Universe Mato Grosso 2024 Calita Franciele, 23, segundo o Balanço Geral (RecordTV).

O que aconteceu

Casal vive momentos apaixonados e assumiu relacionamento em dezembro do ano passado. Segundo Fabíola Reipert, do Hora da Venenosa do Balanço Geral, o casório já tem data. A informação veio do quadro do programa em Goiás.

O casamento relâmpago deve acontecer já em março, no dia 15. Amado Batista não chegou a casar em seu último relacionamento de quatro anos com Layza Felizardo, também quase 50 anos mais jovem.

Em 2024, Layza chegou a conseguir na Justiça uma pensão de R$ 10 mil. A estudante de medicina veterinária também entrou com uma ação para reconhecimento da união estável de 2019 a 2023 — os dois chegaram a morar juntos — e a posterior dissolução.

Tanto Amado Batista quanto Calita Franciele ainda não fizeram menção ao casamento em suas redes sociais. No Instagram, Calita rebateu há dois comentário que insinuava que a miss estaria com o cantor só por interesse.

"Pelo amor de Deus, onde se Amado fosse liso, ela queria", escreveu um homem. Calita respondeu: "Onde se você fosse uma pessoa inteligente, descente estaria aqui comentando".