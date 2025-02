Web reage à nova dinâmica e se revolta com elenco do BBB 25: 'Flopou'

Internautas têm reagido às mais recentes atualizações do BBB 25 (Globo) no início da tarde desta quinta-feira (6).

O que aconteceu

Na tarde desta quinta, os brothers foram avisados que deveriam "congelar" e não se mexerem mais. Eles então pararam exatamente onde estavam, enquanto Gracyanne voltou à casa do BBB. A ordem, no entanto, só foi respeitada por alguns minutos, pois João Pedro correu para abraçar a sister e, em seguida, todos voltaram a se mexer e comemorar, mesmo sendo punidos com o Tá Com Nada.

Espectadores usaram o X, antigo Twitter, para opiar sobre a escolha e a forma como ocorreu a nova dinâmica. "Essa volta do Paredão falso flopou", disseram alguns internautas.

A maioria, inclusive, culpa o elenco pela falta de sucesso da dinâmica no BBB. "Quarto secreto, flopou. Tá Com Nada flopou, tá todo lindo feliz. Tudo que fizerem vai flopar, porque o elenco não está nem aí", escreveu uma.

Chico Barney, colunista do UOL, chegou a dizer que a edição é um "caso perdido". "Admirável o empenho da produção", escreveu. "O problema é a falta de empatia do elenco para com os profissionais responsáveis pelo programa. Todos os esforços são rapidamente amenizados pelo forte comprometimento dos participantes deste ano à harmonia da casa".

Veja a repercussão:

Caralho, achei icônico kkkkk. Esse bbb flopou mas a nova direção tá tentando mesmo inovar https://t.co/YTPDHUya3M -- moonlightbae (@izhcr) February 6, 2025

GRACYANNE

SEU JUMENTO

SEU BURRO



O GÊMEO VOLTANDO A FICAR CONGELADO COMO SE NINGUÉM TIVESSE VISTO ELE CORRER KKKKKKKKKKK#BBB25 pic.twitter.com/57bqSLyhzl -- Nina🪩🤠 (@nainasilvaa) February 6, 2025

E tanto flop

Quarto secreto, flopou

Tá com nada flopou tá todo lindo feliz

Tudo que fizerem vai flopar

Pq o elenco não está nem aí #BBB -- LUA Ribeiro 🌵 (@Luribeiro20) February 6, 2025

Essa volta de paredão falso FLOPOU tanto que a melhor parte foi essa :#BBB25 . pic.twitter.com/aWQGhxYZVf -- Palhaço BBB🤡🤠 🇧🇷 (@CaioFreduzeski) February 6, 2025

queria entretenimento @bbb ?? vai ficar querendo pois a dinâmica flopou prq so ela voltaria com dedo na cara do povo https://t.co/zOGcJV0lrM -- Advogada do Jk (@FadasensataNC) February 6, 2025

Não adianta gente, o Dourado pode colocar a melhor dinâmica da história, esse elenco é fraco e horrível. Nada que ele colocar vai dar certo, infelizmente esse BBB flopou #BBB25 #RedeBBB #BBB pic.twitter.com/FwhW9PqFWu -- Vɪɴɪɪ (@viniceraa_) February 6, 2025

O povo aqui no Twitter falando que a dinâmica do congelamento no BBB flopou. Mas flopou O QUE exatamente, gente? Hahahahahahahhahaha não saiu EXATAMENTE como o previsto???? Ninguém tá satisfeito nunca mesmo né 🗣️ jesus amado -- weidinho (@WwAntunes) February 6, 2025

Um vexame esse elenco, COMEMORANDO estarem no Tá Com Nada. 🙄

Até aceito terem se mexido e estarem no TCN, mas FICAREM FELIZES?! Não não, não desce! Flopou real 😑#BBB #BBB25 https://t.co/doi4v40O6z -- Pri ˖°🦇ִ ࣪𖤐 (@prislope_s) February 6, 2025