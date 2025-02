Treta! Gracyanne se irrita e bate boca com Diogo no BBB: 'Atitude de m*rda'

Gracyanne e Diogo bateram boca nesta quarta (6) após retomarem a discussão envolvendo o Contragolpe do 3º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness criticava a atitude de Diogo e a reaproximação entre ele e Aline, quando o brother voltou a se defender. Ele insistiu que estava sob pressão e que pensou na ansiedade que poderia causar em Vitória se ela fosse novamente para o Paredão, mas Gracyanne perdeu a paciência.

Diogo: "Quando você sugeriu cada um proteger uma dupla, eu protegi os Joãos porque a gente tinha um acordo nosso e que, pra mim, eu estaria indo contra a minha palavra naquele momento. Eu penso muito antes de tomar uma decisão...".

Gracyanne: "É que tem coisas na vida que não tem como pensar, e aí, quando está impresso...".

Diogo: "Deixa só eu completar, porque eu esperei todo mundo falar. Agora você espera, por favor".

Gracyanne: "É que tem muita coisa que você fala que você dá voltas...".

Diogo: "Posso completar?".

Gracyanne: "Não, eu não quero ouvir. Completa aí para o pessoal. Pra mim, a minha opinião não vai mudar".

Gracyanne deu as costas, e Diogo foi atrás dela.

Diogo: "Não estou querendo que você mude! Quando você parou ali na sala e falou pra mim: 'Eu admiro você'...".

Gracyanne: "Eu admiro ainda! Só que tem pontos que eu não admiro. Pra mim, como homem, você não defender a mulher, eu acho um b*sta. Atitude de merda!".

Diogo: "Você fala que me admira, me abraçou...".

Gracyanne: "Eu não deixei de te admirar, Diogo! Eu continuo admirando, mas, como homem, te achei um merd* e continuo achando. Tomara que eu mude de opinião".

Vendo o clima esquentar, alguns participantes começaram a conter os dois para evitar contato físico. Gracyanne, então, declarou: "Não vou bater nele, não. Não precisa me segurar".

Diogo: "Eu te ouvi educadamente".

Gracyanne: "Você está justificando uma coisa que não tem justificativa. Então tchau! Não precisa".

Diogo: "Eu não vou justificar pra você! Eu conversei com a Aline e pedi desculpas".

Gracyanne: "Tudo bem! Se ela te desculpar ou não, pra mim, como mulher, continuo achando uma atitude de merd*. Porque a minha régua para homem está aqui [alta]".

Diogo: "A minha também".

Gracyanne: "Você acha que a sua atitude foi maneira?".

Diogo: "Não vou te responder. Eu já conversei com a Aline".

Gracyanne: "Você não tem resposta! Responde agora: foi maneira? Não tem resposta, né, Diogo?".

Diogo: "Você não merece que eu responda! Eu já conversei com a Aline, pedi desculpas e não te devo satisfação. Você acha que voltou e é a dona da verdade?".

Gracyanne: "De forma alguma. Só fiz uma pergunta".

Vilma: "Tá parecendo! Você nunca errou, Gracyanne?".

Gracyanne: "O Diogo não precisa da senhora".

Os dois continuaram repetindo os mesmos argumentos, até que Vilma afastou Diogo, e Gracyanne entrou no quarto, dando um fim à discussão.

