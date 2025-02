Tela Brasil: como será a 'Netflix' pública do governo com filmes nacionais

O Ministério das Comunicações vai ter uma plataforma de streaming pública à la Netflix. A iniciativa não é nova, mas a pasta informou que vai lançar o serviço no segundo semestre deste ano.

O que aconteceu

Com o nome de Tela Brasil, a ideia é promover e democratizar o acesso a produções nacionais. O projeto é uma iniciativa da Secretaria do Audiovisual (SAV), ligada ao Ministério da Cultura, e junto à Universidade Federal de Alagoas, que tem trabalhado na parte de tecnologia.

Iniciativa é discutida desde 2023, e deve ser liberada para o público ainda neste ano. A previsão foi dada por Daniela Santana Fernandes, diretora de preservação e difusão audiovisual da SAV, durante Mostra de Cinema de Tiradentes. Pasta sugere que estará disponível para brasileiros no segundo semestre e plataforma será liberada gradualmente.

Plataforma contará com obras licenciadas do governo, como o acervo da Cinemateca Brasileira e Funarte, além de licenças recém-adquiridas de obras contemporâneas. No segundo semestre de 2024, o ministério abriu editais para ter o direito de transmissão de curtas, médias e longas-metragens.

Acesso será gratuito e obras deverão ser exibidas nas escolas. A lei 13.006/2024 determina a exibição de filmes de produção nacional como componente curricular ? escolas deverão exibir mensalmente para os alunos no mínimo duas horas.

Ministério diz que investiu R$ 4,2 milhões para licenciar mais de 400 obras audiovisuais. Estágio de desenvolvimento está em fase de finalização, e plataforma contará com produções ?em diferentes linguagens, formatos e estéticas?.

* Com informações da Agência Brasil