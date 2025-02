Sou livre até para xingar no Pesadelo na Cozinha, diz Jacquin: 'TV me paga'

Erick Jacquin, 60, está ainda mais exigente! Após quatro anos de hiato das gravações de Pesadelo na Cozinha, o chef volta para a quarta temporada focado na "limpeza e organização" dos restaurantes e sem papas na língua na hora de chamar atenção.

Amo o Pesadelo porque eu falo tudo, xingo e a TV me paga. As pessoas gostam de me ver bravo, é muito mais fácil gostar. Às vezes, as novelas mais fortes e até negativas vendem mais que uma novela tranquila, né?

Erick Jacquin, em entrevista exclusiva para Splash

O chef de cozinha revelou que seu nível de cobrança está tão alto que até levou uma "bronca" do diretor Max Garcia Solla nas gravações. "Ele falou pra mim: 'Ô, vai devagar'". Outro dia, ele falou: "Ei, não é seu restaurante. Você não está na sua casa".

A limpeza é a minha maior cobrança, é muito importante. A limpeza não é uma obrigação, não é um mérito, tem que ser normal. Deve ser presente e não pode ter nada de sujo. Então, eu cobro mesmo e vocês vão ver.

"Não adianta gritar mais que eu"

Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin tenta resgatar 12 restaurantes da falência Imagem: Renato Pizzutto/Band

Pesadelo da Cozinha estreia a quarta temporada nesta sexta-feira (7), no Discovery Home & Health, e dia 11, na Band, com 12 episódios inéditos. A 3ª temporada foi gravada no início de 2020, mas a pandemia da covid-19 obrigou a produção a parar as filmagens com apenas quatro episódios.

Jacquin afirma que a pandemia mudou o mundo e as pessoas, mas não os restaurantes visitados pelo programa: "a mesma situação, tudo bagunçado". O que, realmente, não engulo é a falta de cuidado. Como donos do restaurante e garçom cozinham? Eles tentam se colocar num personagem e isso me deixa nervoso. Não gosto porque não adianta gritar mais que eu. É estar fugindo do problema."

Apesar dos problemas e dos gritos. ele revela que sente "grande felicidade" em ajudar a salvar restaurantes à beira da falência. "Ajudar uma pessoa é uma felicidade imensa, eu amo ajudar. Tem muita gente desesperada. Não precisa de filé mignon, camarão? É dinheiro e precisa obedecer o financeiro. Não é fácil ter capital de giro. Esse é o maior problema da profissão".

Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin inspeciona ingredientes em restaurante Imagem: Renato Pizzutto/Band

"Ninguém me ajudou"

Erick Jacquin diz viver uma vida tranquila após entrar no universo da televisão. Após ter perdido negócios em razão de problemas financeiros, o chef de cozinha conseguiu se restabelecer graças à oportunidade de se tornar jurado do MasterChef e, posteriormente, como apresentador do Pesadelo na Cozinha.

Alguém me perguntou como eu posso fazer isso se eu já quebrei um restaurante. Sei o que é isso. Ninguém me ajudou, só o MasterChef. Consegui pagar minhas dívidas graças ao MasterChef. Ainda tenho dívidas, mas quem não tem?!

Jacquin revela que atualmente seu objetivo é curtir os filhos gêmeos, Edouard e Lise. "Eu vivo, sou um cara supernormal, supertranquilo. Adoro cozinhar em casa e acho que, hoje, cozinho mais em casa que no restaurante. Estou 100% realizado, tenho os gêmeos que estão com 6 anos e é a maior diversão com eles."

Aos 60 anos, o chef planeja seguir atuando na gastronomia por um bom tempo, mas tem planos de viajar o mundo também. "Todo mundo tem sonhos, mas o sonho material. O meu é que eu gostaria de poder parar e viajar sempre pelo mundo. Quero conhecer o mundo."