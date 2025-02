Romance inesperado em 'Volta por Cima': Jão e Silvia vão ficar juntos?

No capítulo de sexta-feira (7), da novela "Volta por Cima" (Globo), um clima de romance vai nascer entre Jão (Fabrício Boliveira) e Silvia (Lellê).

O que vai acontecer

Após se encontrarem no congresso de diversidade, os dois trocarão muitos elogios. "Silvinha! Mandou muito bem na sua palestra! "Eu queria trocar uma ideia com você, tirar umas dúvidas", afirma ele.

Silvia convida Jão para um almoço. "No almoço?", pergunta a chefe de Yuki (Jacqueline Sato). "Pode ser, perfeito", responde o protagonista.

Após o almoço, eles combinam de se encontrar novamente. "Obrigado pela carona, Silvia. Foi uma delícia te encontrar nesse congresso", fala Jão. "Você podia vir jantar um dia desses na minha casa, pra gente conversar mais sobre administração. A gente troca experiências", responde Silvinha.

Um clima surge na hora da despedida no carro. Porém, eles se despedem apenas com um beijinho no rosto.

Sílvia (Lellê) e Jão (Fabrício Boliveira) almoçam juntos em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.