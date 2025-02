Quem é Montoya, que assistiu a traição ao vivo no reality 'Ilha da Tentação'?

Nesta semana, um trecho da versão espanhola do reality show Ilha da Tentação viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra um dos participantes vendo sua namorada traindo-o. Ao perceber o que iria acontecer, Montoya correu pela praia em direção à casa em que sua namorada, Anita, estava.

O programa testa o relacionamento de cinco casais, que passam a conviver em casas separadas com homens e mulheres solteiros que devem seduzi-los. Antes de entrarem no confinamento, os casais combinam algumas "regras" que não podem ser quebradas. Na dinâmica do reality show, os participantes assistem a gravações do que seu parceiro está fazendo na outra casa.

Os fãs de Ilha da Tentação apontam Montoya como o participante que gera mais entretenimento. Ainda não se sabe o status do relacionamento dos participantes.

José Carlos Montoya tem 30 anos e nasceu em Sevilla, na Espanha. Ele já participou de outros realities como Mujeres Y Hombres Y Viceversa, The Language Of Love e El Conquistador. Neste último, conheceu a atual namorada, também participante de Ilha da Tentação.

Ele trabalha como músico, mas também tem um emprego em um hotel para poder garantir uma renda fixa.