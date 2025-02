João Gabriel vence primeira Prova do Líder individual do BBB 25

João Gabriel venceu a quarta Prova do Líder do BBB 25 (Globo). Ela foi a primeira prova disputada individualmente, após o anúncio oficial do fim das duplas.

Como foi a Prova

Cada brother escolheu duas receitas de sanduíche. Eles colocariam o sanduíche em um tubo e, de uma parte alta, o jogador deveria arremessá-los em direção à pontuações que iam do 1 ao 50.

Venceria a prova o jogador com mais pontos. Com 90 pontos marcados com seus arremessos, Guilherme e João Gabriel empataram e jogaram mais uma vez.

João Gabriel venceu a prova na rodada de desempate e ganhou a primeira liderança individual.

Além da indicação, o gêmeo terá outra missão. Na quarta-feira (12), ele vai barrar algum brother ou sister de participar de sua festa.

