Punição, choro e ameaça de desistência: o que aconteceu na volta de Gracy

Gracyanne Barbosa, 41, retornou para a casa do BBB 25 no final da manhã desta quinta-feira (6), gerando uma grave consequência para os participantes do reality show.

O que aconteceu após o retorno de Gracy

Por volta das 11h50, a influenciadora entrou na casa do confinamento. Naquele momento, todos os participantes foram orientados a ficar congelados por conta da dinâmica freeze.

Caso alguém se mexesse, a casa inteira entraria no Tá Com Nada - com exceção de Gracyanne. Assim que notou que todos estavam imóveis, a musa fitness passou por todos os cômodos cumprimentando seus colegas.

BBB 25: Thamiris fica em estátua na dinâmica do Freeze Imagem: Reprodução/Globoplay

Alguns reagiram com mais emoção do que outros. Nomes como Thamiris, Aline, Diego e Camilla não conseguiram conter a emoção, derrubando algumas lágrimas enquanto lutavam para continuar parados.

João Pedro não pensou duas vezes ao levantar da cama e correr para abraçar Gracyanne. A atitude do participante fez com que todos fossem punidos com a restrição alimentar.

BBB 25: João se mexe e abraça Gracyanne Barbosa Imagem: Reprodução/Globoplay

Nesse ponto, todos decidiram se mexer para receber a influenciadora com muitos abraços. Rapidamente, muitos questionaram onde estava Giovanna, a dupla de Gracyanne.

Gracy então revelou que o último paredão foi individual e que sua irmã foi eliminada. Assim que todos foram para sala, o Tá Com Nada foi confirmado pelo Big Boss, que também revelou o fim das duplas. "Agora é cada um por si", afirmou.

BBB 25: Participantes entram no Tá Com Nada Imagem: Reprodução/Globoplay

Enquanto a produção do programa retirava todos os alimentos da casa, os participantes ficaram na área externa. No Tá Com Nada, os jogadores poderão se alimentar apenas com o básico, como arroz, feijão, goiabada e café.

Joselma, que já estava tensa com a possibilidade de restringirem os alimentos, começou a chorar. Amparada por Diego Hypolito, a dona de casa afirmou que não aguentaria mais o confinamento, ainda mais sem ter Guilherme como sua dupla.

Com medo de passar fome e não ganhar mais nenhuma prova, a sister afirmou que desistiria do programa. Abraçado com Joselma, o ginasta fez questão de exaltar a força da participante.

BBB 25 - Diego consola Joselma após crise de choro Imagem: Reprodução/Globoplay

Ao ver Joselma abalada, Guilherme se aproximou para tranquilizar a sogra. Ciente de tudo o que ela passou em sua vida, o rapaz afirmou que não impediria caso a dona de casa escolhesse realmente desistir.

Antes mesmo da casa abrir e o botão ficar verde, Joselma já tinha desistido desse pensamento. Com a ajuda de outros participantes, a sister ficou mais calma e voltou a levar as situações com mais leveza.

BBB 25: Gracyanne conversa com Aline após voltar do Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

Quando ainda estavam no gramado, Gracyanne aproveitou para conversar com Aline. A musa fitness apontou que a ex-policial militar tinha um brilho forte demais para se prejudicar por conta de um homem.

Além de tecer inúmeros elogios para a sister, Gracy também enfrentou Diogo Almeida. Sem esconder seu ranço do ator, a influenciadora afirmou que falaria tudo na cara dele, deixando bem claro que não torcia pelo relacionamento dele com Aline.

