Produção avisa Gracyanne Barbosa sobre retorno para casa do BBB 25

Gracyanne Barbosa, 41, já começou os preparativos para retornar para a casa do BBB 25!

O que aconteceu

Na manhã desta quinta-feira (6), a musa fitness foi informada pela produção que já deixaria o Quarto Secreto. "Arrume-se para voltar à casa", dizia uma carta recebida pela sister.

Empolgada, Gracyanne afirmou que tomaria um banho e lavaria o cabelo antes de seu retorno. "Oba, uhul! Arrume-se para voltar à casa", comemorou ao ler o recado.

A influenciadora voltará para o jogo por meio da dinâmica freeze ou congelamento. Uma voz surpreenderá os moradores ao afirmar que eles devem ficar completamente imóveis.

Neste momento, Gracyanne entrará na casa, mas ninguém poderá se mexer. Caso eles não controlem as reações, a casa inteira irá para o Tá Com Nada, com exceção da musa fitness, que estará imune e fará parte do VIP.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas