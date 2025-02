Por que Benson Boone se desculpou por apresentação no Grammy 2025? Entenda polêmica

O cantor Benson Boone se apresentou durante o Grammy 2025 na noite do último domingo, 2, e chamou atenção por um gesto polêmico ao final de sua performance. Utilizando um macacão azul-bebê justíssimo, o músico ajustou a região da virilha antes de agradecer ao público pelos aplausos.

A ação surpreendeu a plateia e foi criticada nas redes sociais. Para parte do público, o gesto foi "vulgar" e "desnecessário". Em seu Instagram, Boone pediu desculpas pelo ocorrido. "Desculpem por ajustar meu macacão tão agressivamente no palco hoje à noite, aquela coisa estava restringindo excessivamente certas áreas", brincou.

Aos 22 anos, Benson Boone foi indicado pela primeira vez ao Grammy na categoria de Revelação do Ano. Ele, no entanto, perdeu o prêmio para Chappell Roan. O cantor começou a fazer sucesso no TikTok em 2021 e, em 2024, lançou o seu álbum Fireworks & Rollerblades - um pop rock com uma pegada alternativa.

A noite foi marcada pela vitória de Beyoncé na categoria de Melhor Álbum, por Cowboy Carter, e pelo sucesso de Kendrick Lamar nas categorias de Música do Ano e Gravação do Ano, por Not Like Us.