Pedro Scooby anuncia conta no OnlyFans: 'Vou postar conteúdos exclusivos'

Pedro Scooby, 36, abriu uma conta no OnlyFans, plataforma conhecida pela criação de conteúdo adulto, e convidou seguidores a se inscreverem.

O que aconteceu

Pedro Scooby fez anúncio da criação de conta na plataforma nesta quinta-feira (6) diretamente do Havaí (EUA). Ele foi contratado pela plataforma: "Já saiu notícias de que agora faço parte do time de atletas do OnlyFans. Não é o que vocês estão pensando", falou rindo, indicando que não vai criar conteúdo adulto.

O surfista e ex-BBB explicou que a plataforma fechou contrato com outros atletas para compartilharem suas rotinas: "O OnlyFans contratou vários atletas no mundo todo para mostrar bastidores no mundo do esporte. Tem a galera do tênis, golpe, surfe, luta, um monte de atletas".

Scooby garantiu que está animado para produzir conteúdo na plataforma: "Tô amarradão, porque eu tô filmando vários bastidores do mundo do surfe, de treino, viagens. Vou soltar lá. Muita gente nem imagina os bastidores de Nazaré, tem muita coisa legal".

O atleta casado com Cintia Dicker, 38, convidou os seguidores para se inscreverem gratuitamente na plataforma com o seu link: "Vou postar vários conteúdos exclusivos. É de graça para se inscrever, não estou cobrando nada. Quero mais mostrar meus conteúdos de bastidores de onda gigante, treino, preparo e várias viagens que faço. Tem outros brasileiros lá também".