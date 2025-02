Pasin: Gracyanne tem jogo nas mãos e deve ser eliminada se não fizer nada

A volta de Gracyanne Barbosa para o BBB 25 na tarde desta quinta-feira (6) não foi tão emocionante quanto o público esperava. Este foi um dos assuntos do Splash Show de hoje.

A musa fitness, que estava confinada no Quarto Secreto desde terça-feira (4) após o Paredão, voltou para o jogo no momento em que os colegas de confinamento estavam paralisados. Eles tinham que se manter parados, mas João Pedro acabou se emocionando ao rever Gracy. A punição foi o Tá Com Nada para todos os brothers.

Eu acho que o BBB 25 desperdiçou uma dinâmica muito boa com a Gracyanne Barbosa. E o problema não é com a Gracyanne, o problema é do contexto todo. O 'Tá com Nada' para esse elenco não é nada. Eles querem experimentar o 'Tá com Nada'. Tinha que ser uma consequência muito pior

Lucas Pasin

Para Lucas Pasin, o resultado deste retorno da Gracy não foi como o esperado. "Esse elenco provou que não adianta a produção se esforçar que eles dão sempre um jeito de sabotar o programa", disse. A própria Gracyanne não entregou uma volta triunfal, apesar dos pesares.

Pasin comparou com o retorno de Carla Diaz no BBB 21, em que ela voltou ao reality vestida de dummie. Para ele, a chegada da atriz na casa foi melhor do que a de Gracy. Yas Fiorelo e Leão concordam que não teve impacto a volta da musa, e acabou ficando sem graça.

O colunista acredita que Gracyanne tem o jogo nas mãos depois de ter assistido aos colegas de confinamento do Quarto Secreto, mas agora precisa agir.

Se a Gracyanne não fizer nada nessa próxima semana, até eu, que sou fã, aceitei a campanha para ela ser eliminada. Porque eu não quero a Gracyanne estragando o reality show que eu estou assistindo

Lucas Pasin

