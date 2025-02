Casamento com estrela e doença: o que houve com John Herbert, de 'Cabocla'?

John Herbert pode ser visto na reprise de "Cabocla" (Globo) como o Vigário Gabriel. Ícone da dramaturgia, com dezenas de novelas e filmes no currículo, o artista veterano morreu em 2011.

Vida e carreira

Antes do sucesso como ator, John Herbert foi campeão paulista de natação pelo Esporte Clube Pinheiros. Ele também se formou em direito, mas a profissão de advogado durou só seis meses.

John Herbert queria mesmo é ser ator e começou a carreira em 1953 no filme "Uma Pulga na Balança". Foi um dos grandes nomes do cinema nacional, tendo feito mais de 60 longas.

Na televisão, estreou em 1954, no seriado "Alô, Doçura", da TV Tupi, onde conheceu sua primeira esposa Eva Wilma. O casal ficou junto entre 1955 a 1976 e teve dois filhos: a também atriz Vivian Buckup e John Herbert Junior.

Eva Wilma e John Herbert com os filhos Imagem: Reprodução

"Alô, Doçura" fez tanto sucesso que durou 1964, sempre protagonizado por Eva e Herbert. "Ele já era meu namorado e fizemos uma excelente parceria no vídeo", contou Eva Wilma.

John Herbert e Eva Wilma em 'Alô, Doçura' Imagem: Reprodução/TV Tupi

A primeira telenovela de Herbert foi "Pollyana" (TV Tupi), a precursora do gênero infantil. A trama foi baseada no mesmo livro que inspirou "As Aventuras de Poliana" do SBT.

Esteve em inúmeras novelas como a primeira versão de "O Profeta", "Plumas e Paetês", "Vereda Tropical", "Que Rei Sou Eu?", "Perigosas Peruas", "A Viagem", entre outras. Após viver Vigário Gabriel em "Cabocla", compôs o elenco de mais cinco produções: "Malhação", "Sinhá Moça", o remake de "O Profeta", "Sete Pecados" e "Três Irmãs".

John Herbert em 'Plumas e Paetês', 1980 Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Em 1978 se casou com Claudia Librach, fisioterapeuta e atriz, com quem ficou por 32 anos até o seu falecimento. Com ela, John Herbert teve dois filhos: Ricardo e Eduardo, que não escolheram a carreira artística.

Doença e morte

Diagnosticado com enfisema pulmonar, John Herbert morreu em janeiro de 2011, aos 81 anos. O ator estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo, desde 5 de janeiro, com insuficiência respiratória.

Claudia Librach e John Herbert Imagem: Murilo Tinoco

O enfisema pulmonar provoca uma destruição irreversível das áreas de troca gasosa do pulmão. Conforme explicou seu filho, John Herbert Junior, o ator atribuía a doença a uma grave pneumonia que teve quando ainda era nadador profissional, que inclusive o teria tirado das Olimpíadas de 1948. Além desse fator, o veterano era fumante, o que agrava os problemas respiratórios.