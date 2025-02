Joselma cai no choro após brothers irem para Tá Com Nada: 'Quero ir embora'

Após o Big Boss anunciar o fim das duplas no BBB 25 (Globo) e os participantes serem colocados no Tá Com Nada, Joselma ficou em prantos.

O que aconteceu

Na área externa, Joselma caiu no choro e falou em desistir. Ela disse que o Tá Com Nada a fez lembrar da época em que passou fome, e se mostrou receosa de jogar sem Guilherme nas provas. A sister foi confortada por Diego Hypólito, que tentou acalmá-la.

Joselma: "Eu quero ir embora daqui".

Diego: "Você vai conseguir. Você é forte, você é corajosa".

Joselma: "Mas uma hora o forte fica fraco. Eu sempre fui forte para os outros, não pra mim. Tomara que eu vá para o Paredão e o povo me tire. Eu quero sair daqui. Eu vou querer sair daqui, eu me conheço. Não vou aguentar, não. Vou nada! Eu prefiro sair daqui levantando o meu coração. Não quero ficar mais, não. Eu vou desistir".

Diego: "Você é mais forte do que você imagina".

Joselma: "Nada! Eu sou forte para os outros. A minha vida inteira eu fui forte para os outros. Pra mim, sou uma m*rda".

Diego: "Não fala isso de você. Você é uma pessoa muito f*da! Deus é contigo, mulher! Mulher arretada! Tenta puxar o ar pelo nariz e solta pela boca... Pensa na sua família e por tudo o que você batalhou tão duro para estar aqui. É essa força que você vai resgatar dentro de você. Será uma luta, mas você vai conseguir. Cada obstáculo pelo qual você passar, você vai passar de cabeça erguida, lembrando a mulher que você é".

Joselma: "Não vou aguentar! Eu vou embora para minha casa. Eu não faço questão de muito, Deus já me abençoou. Mas questão de comida me afeta demais. Eu não vou ficar aqui, não vou mais me humilhar por uma migalha. Dinheiro não vai trazer minha paz".

