Modelo australiana posa de fio-dental com crucifixo e vira alvo de críticas

Imogen Anthony, 34, escandalizou seus seguidores ao posar com um biquíni fio-dental com a ilustração de um crucifixo nas nádegas.

O que aconteceu

A modelo australiana também aparece de topless nos registros polêmicos. "Mais um ano ao redor do sol - e, a menos que você esteja transando comigo, alimentando meus animais, sendo leal ou me fazendo rir, não quero nada com você", debochou ela na legenda do post, divulgado no Instagram no dia do seu último aniversário.

Nos comentários da publicação, vários internautas se mostraram ofendidos em sua religião pelas imagens. "Você acha que isso é uma piada?", revoltou-se uma jovem. "Espero que não seja tarde demais para você", alfinetou outra. "Nojento! Que Deus te abençoe e te perdoe", detonou uma terceira.

Houve, entretanto, quem ignorasse a polêmica e simplesmente parabenizasse Imogen por seu aniversário (e beleza). "Feliz aniversário, garota linda!", publicou uma seguidora da modelo. "Você é muito sensual", elogiou um rapaz.