Advogada revela medo de Marcos Oliveira com ida para o Retiro dos Artistas

Advogada de Marcos Oliveira, 68, o Beiçola de "A Grande Família" (Globo), opina sobre mudança para o Retiro dos Artistas.

O que aconteceu

A advogada Rose Scalco contou que o ator sofreu duas ações de despejo. Em entrevista ao Play, do Globo, disse que Deolane Bezerra ajudou na primeira vez. Na segunda, a influenciadora Martina Oliveira o auxiliou. "Ainda assim, ele teve que sair do apartamento", indicou.

Uma amiga o levou para um lugar temporário, e Scalco pensou em encaminhá-lo para o Retiro. "O Marcos só recebe uma aposentadoria. Comecei a conversar com a Cida, organizadora do Retiro dos Artistas. Ele não tem como arcar com uma dívida mensal alta. Indo para o Retiro, ele vai ter todo o dinheiro da aposentadoria e dos trabalhos ocasionais para ele. E ainda vai ter respaldo da instituição."

Ela explicou que a dificuldade financeira do famoso vem de alguns golpes que sofreu. "É muito inocente. Fazia trabalhos e as pessoas não pagavam. Depois que comecei a cuidar, ele passou a não ter mais esses problemas", ressaltou.

A advogada revelou que o receio de Marcos Oliveira era ser esquecido. "Como todo residente, o artista que tem nome, que é figura pública, existe resistência inicial, mas, depois, vê que é um lugar ótimo, as casas são boas. O grande medo do Marcos era acharem que ele não poderia mais trabalhar porque estava no Retiro (...) O medo era as pessoas esquecerem dele. Ele já percebeu que isso não acontecerá e está muito feliz", acrescentou.

Na entrevista, Rose Scalco também citou alguns dos famosos que o ajudam. "Nós ajudamos com remédios e comida. A Tatá Werneck paga o plano de saúde dele — não gosta de divulgação, mas ela ajuda muito ele. Muitos amigos ajudam em off. Agora a Marieta Severo está ajudando com a casa no Retiro. Ele não é abandonado, e não só os artistas de 'A Grande Família' ajudam."