Kendrick Lamar tocará 'Not Like Us' no Super Bowl? RedeTV! transmite jogo e show

A RedeTV! transmitirá o Super Bowl na TV aberta neste domingo, 9, a partir das 20h30 (horário de Brasília). A partida, que ocorre em Nova Orleans, nos Estados Unidos, coloca o Philadelphia Eagles contra o Kansas City Chiefs em confronto pela final da NFL. A transmissão será comandada pelo narrador Marcelo do Ó e os comentários serão responsabilidades de Pedro Pinto e Veronica Teixeira, a Vevito.

Além do jogo, o evento também conta com a apresentação musical do rapper Kendrick Lamar no Show do Intervalo. O concerto, que terá participação especial da cantora SZA, promete celebrar a carreira musical de um dos rappers mais influentes da última década. No último domingo, 2, Lamar ganhou cinco Grammys por sua canção Not Like Us. A presença da música na setlist do show, no entanto, ainda é um mistério.

A canção, que se tornou um dos maiores hits da carreira do artista, é fruto de uma polêmica e pública briga com o rapper canadense Drake. Entre abril e maio de 2024, os dois artistas passaram a se atacar publicamente em inúmeras canções. Na música, Kendrick acusa seu rival de ser um pedófilo, um predador sexual e um apropriador cultural.

Meses após o final da briga, Drake entrou com uma ação judicial contra a Universal Music e o Spotify, alegando que a gravadora e plataforma de streaming inflaram artificialmente o sucesso da canção e contribuíram com um processo de difamação movido por Lamar.

Para boa parte da imprensa especializada, a tática visava assustar a organização da NFL e evitar que Kendrick fizesse a performance de Not Like Us no Super Bowl, o maior palco do show business norte-americano.

Segundo o site TMZ, Kendrick Lamar já entregou para a NFL e a FOX - canal que transmite o jogo nos Estados Unidos - a lista de músicas que pretende cantar durante a apresentação. Agora, cabe aos executivos da organização aprovar ou reprovar as escolhas de Lamar.

Os advogados das companhias avaliarão as canções e determinarão se há risco de que a reprodução delas durante a transmissão da partida possa gerar problemas legais com o Federal Communications Commission (FCC), agência norte-americana que regula as comunicações do país.

Devido às graves acusações contidas em Not Like Us, é possível que a NFL e a FOX peçam para Lamar não cantar os versos mais ofensivos da canção. É pouco provável, no entanto, que não haja nenhuma referência ao hit durante a apresentação de Kendrick.