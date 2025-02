Joselma admite ranço por Vilma no BBB: 'Quebrou alguma coisa dentro de mim'

Colaboração para Splash, no Rio

Durante o after pós "Show de Quarta", Joselma desabafou sobre seus sentimentos em relação a Vilma em uma conversa com Thamiris, Aline e Guilherme.

O que houve

Joselma confessou estar com ranço de Vilma. "Eu sou assim. Eu tô com um ranço. E eu começo a achar defeito em tudo. Observo mais", afirmou. Thamiris tentou ponderar a situação. "É porque a senhora começa a observar mais", retrucou.

Joselma seguiu desabafando com as amigas de confinamento. "Tiro a venda dos meus olhos e eu começo a enxergar os defeitos. Não existe mais as qualidades que eu enxergava antes. Quebrou. Só consigo enxergar agora os defeitos. Quebrou alguma coisa dentro de mim", frisou a sogra de Guilherme.

Joselma ainda destacou uma percepção sobre a postura de Vilma no jogo. "Aquela pessoa que quer aparecer agora mais que os outros", pontuou.

Aline também compartilhou suas impressões, citando Diogo. "É o que eu estou sentindo. Eu não acho que ele [Diogo] é uma farsa total. Algumas coisas pra mim já não soam mais como naturais. Eu fico na dúvida se está fazendo isso para aparentar que está tudo bem. Não quero distratar", explicou. Joselma concordou com Aline. "Também não vou distratar. Jamais."