BBB: João Gabriel aconselha Diogo sobre investidas em Aline: 'Fica feio'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta quinta-feira (06), João Gabriel fez alertas a Diogo Almeida sobre a relação entre o ator e Aline na casa do BBB 25. João Gabriel aconselhou Diogo a respeitar o espaço de Aline e não forçar a barra caso perceba que ela não está interessada.

O que houve

Durante a conversa, João Gabriel foi direto ao ponto e pediu que Diogo não insistisse. "Respeita, de boa e pronto. Mas não fica de 'nhénhé.' Se você ver que ela não quer, fica de boa. Continua na amizade. Fica feio!", aconselhou.

Diogo, por sua vez, demonstrou que está ciente de seu comportamento. "Eu sei, mas não tô indo atrás de uma maneira desproporcional. Tá tendo um equilíbrio. A troca tá sendo equilibrada. Se eu achar que ela não tá querendo, que não foi o que demonstrou até agora, eu também dou uma segurada, entendeu?" respondeu o ator demonstrando que está atento aos sinais de Aline.

João Gabriel, de forma bem-humorada, fez uma comparação sobre o jogo e o momento que Diogo vive. "Você acertou no ninho, mas pegou o passarinho errado." Diogo, sem perder a calma, apenas respondeu. "Por que errado?". João Gabriel, com um sorriso, finalizou: "Na hora do Paredão, você acertou o ninho, mas pegou o passarinho errado. Mas tá bom!", frisou.

Diogo absorveu o conselho de João Gabriel, mas prometeu um novo bate-papo. "Amanhã a gente conversa!", concluiu o ator.