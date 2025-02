João Lucas defende Bruna Marquezine e nega climão com família de Leonardo

João Lucas, 25, saiu em defesa de Bruna Marquezine, 29, e negou qualquer climão entre a atriz e a família do namorado dela, João Guilherme, 23.

O cantor e sua esposa, Sasha, foram convidados para o aniversário do ator na fazenda do pai dele, Leonardo, em Goiás, no último fim de semana.

O que aconteceu

João Lucas afirmou que as pessoas querem opinar sobre a vida dos outros sem saber de fato o que aconteceu. "Como alguém pode opinar sobre algo que não viu, um lugar que não foi ou uma ocasião em que não esteve presente? Simples, não tem como [opinar]. Fim de papo, próxima pauta", disse ele em postagem no X.

Cantor ressaltou que, embora as redes sociais deem uma "sensação de proximidade, essa sensação é falsa". Eu já estive em inúmeros lugares, e com pessoas que ninguém nem imagina, e não é por isso que essas ocasiões tiveram menos valor? Muito pelo contrário! Ao mesmo tempo, eu já estive em lugares onde o que estava acontecendo não correspondia com o que parecia nas redes sociais".

Ele reafirmou que não tem como saber o que de fato rolou, se você não estava presente. "Não dá para saber nada, a menos que você esteja presente. 'Ah, mas não postou nada agradecendo'. Vocês não conseguem agradecer pessoalmente ou pelo WhatsApp? Só é de verdade se for num story?".

O marido de Sasha também rebateu Leo Dias, que criticou Marquezine. No Fofocalizando (SBT), o jornalista afirmou que a atriz "se achava melhor" que todo mundo que estava no aniversário, e ainda mencionou a religião da artista.

"Leo, com todo respeito, você não tava presente. Como pode tirar tantas conclusões assim sobre o que aconteceu?", questionou João Lucas. "Ninguém proibiu nada, nunca houve uma conversa sobre não poder filmar alguém… não é justo essa fala sua baseada em achismos ou suposições assim. Não to aqui pra defender ninguém, mas como estive lá, acho que você pesou a mão", comentou na publicação do comunicador.

Estávamos todos nos conhecendo pessoalmente, e saímos falando justamente sobre como fomos bem recebidos por toda a família, o carinho da Poliana e do Leonardo com todos.. Vocês tão inventando coisa que não aconteceu. Desnecessário. João Lucas

Bruna Marquezine foi criticada por ir à fazenda de Leonardo, mas não posar para fotos com os familiares do sogro. Além disso, a atriz também não registrou os momentos com a família de João Guilherme nos stories de seu perfil no Instagram. Marquezine não se manifestou sobre as críticas.