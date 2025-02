Gracyanne está nervosa após entender jogo no BBB, diz taróloga

Após ficar isolada no Quarto Secreto do BBB 25, Gracyanne Barbosa está extremamente nervosa após começar a entender o jogo, revelou a taróloga Madama Brona após consultar as cartas em entrevista ao programa Camarote do Chico Barney no Canal UOL.

Eu tirei um tarô aqui para a Gracyanne. Como que ela está agora? Eu amo que saiu a carta do Eremita. Essa carta é realmente de quem está sozinha, escondida, olhando tudo.

E ela está muito irritada, gente. Ela tem muita coisa para falar. A cabeça dela está a mil, ela está entendendo muita coisa.

Madama Brona

A vidente jogou as cartas também perguntando como será o futuro de Gracyanne Barbosa no Big Brother Brasil, e as respostas foram positivas.

O futuro dela no jogo é a Carta do Sol. Então ela tem carisma, ela tem sucesso. Mas a popularidade dela se deve muito a esse três de espadas. Aqui você vê também um coração partido. Porque a irmã dela saiu, porque ela está entendendo várias coisas no jogo.

Acho que ela pode ter se sentindo injustiçada, que o povo tirou ela agora que elas estavam começando a se posicionar para algo que elas acreditavam. Mas ela tem um bom futuro.

O que eu perguntei também é como é a recepção do público com ela. E aqui que eu acho que realmente o público tem muitas reservas e muita resistência a aceitar ela. Também porque o primeiro conflito dela já é contra um homem, isso é sempre antipático para uma mulher falar da postura de um homem no geral para o Brasil, no país que a gente vive.

E também porque ela desafia muitas coisas do jeito que ela é, com a aparência dela. Então tem muita resistência por parte do público, mas ela está muito inteligente agora e ela tem muito brilho ainda.

Madama Brona

Disputa de poder com Aline pode fazer Diogo sair logo do BBB, diz taróloga

A disputa de poder entre Aline e Diogo, onde nenhum dos lados quer ceder após o fim do breve romance, levará o participante ao isolamento e a deixar rápido o Big Brother Brasil 25, apontou a taróloga Madama Brona.

Como fica a energia do casal? Bom, tem a carta do carro, então existe uma disputa de poder. De um lado, Aline quer mesmo é que ele fale, peça desculpas, ela quer ver ele se arrastando, sofrendo por ela, porque isso também, de alguma forma, é ele demonstrar que ele gosta dela.

Vai demorar para ele se recuperar, vai ser bem difícil com a casa, afetou muito isso pra ele no jogo. Ele vai ficar mais isolado, saiu um oito de espadas, ele vai ficar mais isolado.

Perguntei sobre o Diogo, se ele fazer esse papel de isolado, se isso beneficia ele no jogo. A partir do que a gente tem agora nas cartas, ele sai. Não dá certo esse jogo isolado pra ele, não. Ele sai, e ele sai rápido, viu, é capaz que no próximo paredão ele já cai fora do jogo.

Madama Brona

