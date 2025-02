Gracyanne Barbosa retorna para casa do BBB 25, e brothers ficam congelados

Ela está de volta! Após deixar a casa na última terça-feira (4), Gracyanne Barbosa retornou nesta manhã para o confinamento do BBB 25.

O que aconteceu

Depois de um dia e meio confinada no Quarto Secreto, a influenciadora retornou para a casa na manhã desta quinta-feira (6). De volta ao jogo, a sister contará com imunidade e estará direto no VIP.

A volta de Gracyanne Barbosa foi marcada por uma dinâmica inédita no reality brasileiro. Conhecida como freeze ou congelamento, os jogadores tiveram que ficar imóveis após um aviso da produção.

Assim que entrou na casa, os participantes que estavam na área externa se emocionaram ao ver a influenciadora. Gracy logo percebeu que os jogadores não poderiam se mexer e decidiu passear por todos os cômodos.

BBB 25: Aline fica em estátua na dinâmica do Freeze Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 25: Thamiris fica em estátua na dinâmica do Freeze Imagem: Reprodução/Globoplay

Cumprimentando um a um, a sister reforçava dizendo que eles não poderiam se mexer. Mesmo assim, alguns participantes não controlaram a emoção.

Sem saber o que estava acontecendo, Mateus, que estava no banheiro, abriu a porta ao ouvir uma voz. Além dele, João Pedro saiu correndo para abraçar Gracyanne assim que ela entrou no quarto fantástico.

BBB 25 - Um dos Joãos abraçam Gracyanne Imagem: Reprodução/TV Globo

Por conta do descumprimento da regra da dinâmica, toda a casa foi colocada no Tá Com Nada. Apenas Gracyanne Barbosa poderá aproveitar os requintes do VIP, além de ganhar uma imunidade neste semana.

