Gracyanne e Diogo brigam no 'BBB 25': 'Não vou bater nele'

Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida tiveram uma discussão acalorada após a volta da ex-dupla de Giovanna do Quarto Secreto do BBB 25, nesta quinta-feira, 6. A musa fitness desaprovou o comportamento do ator com Aline, com quem ele estava se relacionando, e foi confrontada pelo brother.

Enquanto falavam sobre os seus posicionamentos, os dois integrantes do Camarote do BBB 25 se desentenderam. "Posso completar [minha fala]?", pediu Diogo. "Eu não quero, completa aí pro pessoal", devolveu Gracyanne, que disse que não vai mudar de opinião sobre o que pensa do colega de confinamento.

As faíscas entre os dois começaram há quatro dias, ainda no domingo, quando as duplas Gracyanne e Giovanna e Vilma e Diogo tiveram que escolher em consenso que outra dupla enviariam para o paredão. Diogo aceitou enviar Aline e Vinícius sem ao menos tentar defender a sister que estava ficando com ele, o que despertou a ira de Gracyanne.

"Você não defender a mulher eu achei um b..., atitude de m...", disse Gracyanne, cara a cara com Diogo na volta dela do Quarto Secreto, onde teve acesso às conversas da casa enquanto ficou ausente. O ator diz que se sentiu enganado por ter sido abraçado pela sister após vencer a prova bate e volta.

"Eu não deixei de te admirar, Diogo. Você é inteligente, só não te admiro como homem. Como homem eu te achei um m... E continuo achando", tentou explicar Gracyanne, enquanto o ator não parava de falar por cima dela.

Com ambos se aproximando e aumentando o tom de voz, a sister Thamiris conteve Gracyanne, que negou a intenção de partir para a violência: "Não precisa me segurar não, eu não vou bater nele, gente."