Gracy é contida em treta com Diogo e diz: 'Não precisa, não vou bater nele'

Gracyanne Barbosa tranquilizou os participantes durante sua discussão com Diogo Almeida no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness perdeu a paciência com Diogo e bateu boca com o brother. Durante a treta, alguns participantes se aproximaram para segurar Gracyanne. Ela, no entanto, tranquilizou a todos, afirmando que não iria agredir Diogo.

Gracyanne: "Eu não deixei de te admirar, Diogo! Eu continuo admirando, mas, como homem, te achei um merd* e continuo achando. Tomara que eu mude de opinião".

Vendo o clima esquentar, alguns participantes começaram a conter os dois para evitar contato físico. Gracyanne, então, declarou: "Não vou bater nele, não. Não precisa me segurar".

A discussão seguiu até dona Vilma afastar o filho e Gracyanne entrar no quarto.

